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Dünya

İsrail'in Hamas casusu ABD'den sığınma hakkı istiyor

Hamas'ın kurucularından Şeyh Hasan Yusuf’un oğlu Musab Hasan Yusuf, 10 yıl boyunca İsaril adına casusluk yapmıştı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail adına casusluk yapan, Hamas örgütünün kurucularından Şeyh Hasan Yusuf’un oğlu Musab Hasan Yusuf Amerika’dan sığınma hakkı talebinde bulunuyor.


İsrail için 10 yıl casusluk yapan Yusuf bugün California’da mahkeme önüne çıkarak, kendisine sığınma hakkı verilmesini isteyecek.


Hıristiyanlık dinine geçen Yusuf, kendisine hain gözüyle bakanların hedefi haline geldiğini ve can güvenliğinin kalmadığını söylüyor.


Musab Hasan Yusuf, İsrail güvenlik birimlerine sağladığı istihbarat sayesinde birçok intihar saldırısının önlendiği ve üst düzey Hamas militanlarının yakalandığı görüşünü savunuyor.


32 yaşındaki Yusuf, İsrail güvenlik ve istihbarat birimlerince son derece güvenilir bir kaynak olarak addediliyor. İsrail istihbarat birimleri Musab Hasan Yusuf için Hamas bayrağının rengine atfen ‘Yeşil Prens’ takma adını kullanıyordu.


Musab Hasan Yusuf, kısa süre önce ‘Son of Hamas- Hamas’ın Oğlu’ adıyla otobiyografik bir kitap yayınlamıştı.

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