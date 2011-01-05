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Dünya

İSRAİL'İN GAZZE EKONOMİSİNİ ÇÖKERTME PLANI KUDÜS (A.A)

05 Ocak 2011 14:56

-İSRAİL'İN GAZZE EKONOMİSİNİ ÇÖKERTME PLANI KUDÜS (A.A) - 05.01.2011 - Amerikalı diplomatların gizli yazışmalarını basına sunmayı sürdüren Wikileaks'in açıkladığı yeni bir belge, İsrail'in, Amerikalı yetkililere, Gazze ekonomisini bir insani kriz yaşanmadan, çöküş seviyesinin eşiğinde tutacağını söylediğini ortaya çıkardı. Norveç'te çıkan Aftenposten gazetesi'nin Wikileaks tarafından basına sunduğu, Amerikalı diplomatlara ait 3 gizli yazışmaya dayanarak verdiği haberde, İsrail'in, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğine, uluslararası eleştirilerin hedefi haline gelen Gazze Şeridin'deki İsrail ablukası hakkında brifing verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Wikileaks'in basına sunduğu 250 bin belgenin tamamına sahip olduğunu açıklayan gazetenin yayımladığı 3 Kasım 2008 tarihli gizli belgede, ''İsrailli yetkililer, ABD Büyükelçiliğindeki ekonomi servisi görevlilerine, Gazze'ye yönelik geniş kapsamlı İsrail ambargo planı çerçevesinde, Gazze ekonomisini, tamamen çökertmeden, çöküş seviyesinin eşiğinde tutmayı planladıklarını bir kaç kez teyit etti'' ifadeleri yer aldı. Gizli belge, İsrail'in, Gazze'nin kıyı bölgesi ekonomisini, bir insani krize yol açmayacak şekilde, ''mümkün olan en düşük seviyede işlemesini sağlamak'' amacıyla hareket ettiğini ortaya koydu. 

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