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Dünya

İsrail'in gaz sevinci!

Tek taraflı ateş kes ilan eden İsrail, Hayfa'nın açıklarında zengin doğal gaz rezevleri buldu.

18 Ocak 2009 02:00

İsrail'in Gazze saldırıları konuşulurken, İsrail büyük bir zenginlik buldu. İsrail'in liman kentlerinden Hayfa'nın açıklarında zengin doğal gaz rezevleri bulundu.

İsrail radyosunun haberine göre, rezevlerin değerinin 15 milyar dolar dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Radyo, söz konusu rezervlerin İsrail'i 10 yıllık bir süre içinde dış enerji kaynaklarına başvurmaktan kurtaracak düzeyde olduğunu belirtti.

Bölgede Dor Enerji, Avner ve Isramco firmaları tarafından ortaklaşa sürdürülen çalışmalarda ikinci bir kuyunun da yakında açılacağı bildirildi.

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