İsrail'in FIFA üyeliği askıya alınabilir

Filistin Futbol Federasyonu'nun (PFA), İsrail Futbol Federasyonu'nun (IFA) üyeliğinin askıya alınması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi. PFA'nın başvurusu, 29 Mayıs'ta, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek 65. FIFA Kongresi'nde değerlendirilecek.

65. FIFA Kongresi'nin internet sitesinde açıklanan gündeminin 15. maddesi, "PFA'nın, IFA'nın üyeliğinin askıya alınması teklifinin görüşülmesi" olacak. Filistin Futbol Federasyonu'nun teklifinin yürürlüğe konması için FIFA üyesi 209 federasyondan 4'te 3'ünün onayı gerekiyor.



PFA, Batı Şeria ile Gazze arasındaki geçişlerde İsrail'in katı güvenlik kontrolüne tabi tutuldukları, çoğunlukla da engellendikleri şikayetiyle FIFA'dan IFA'ya yaptırımda bulunmasını ve "iki federasyon arasındaki kişi (futbolcu, teknik direktör, hakem) ve malların, Filistin'e giriş-çıkışı ile dolaşımının kolaylaştırılmasını" istemişti.



Zürih'te gerçekleşecek 65. Kongre'de, başkanlık seçimi de yapılacak. Mevcut FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter, FIFA Başkan Yardımcısı ve Ürdün Prensi Ali bin el-Hüseyin, Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve Portekizli eski futbolcu Luis Figo, başkanlık için yarışacak.