-İSRAİL'İN EL KOYDUĞU GAZETECİ EKİPMANLARI TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Mavi Marmara baskınında el konulan gazeteci ekipmanlarından bir kısmı Türkiye'ye getirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 30 Mayısta İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde gözaltına alınan ve 2 Haziranda serbest bırakılan Türk basın mensuplarının İsrail askerlerince el konulan malzemelerinin iadesi için başlatılan çalışmaların semeresini verdiği ifade edildi. Türk gazetecilere ait olduğu belirlenen malzemelerin bir kısmının, İsrail tarafınca İsrail Gazeteciler Derneği ve Tel Aviv'de mukim TRT ve Anadolu Ajansı yetkililerine daha önceden teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu ekipmanın İsrail sınırlarından hava veya deniz yoluyla çıkarılarak Türkiye'ye getirilmesinin belli bir maliyet gerektireceği ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, bu maliyetin İsrail devletinden talep edilebileceğinin mütalaa edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk basın mensuplarına ait malzemelerin ülkeye getirilmesini teminen Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması amacıyla Genel Müdürlüğün tavassutu talep edilmiş ve konu 4 Kasımda Dışişleri Bakanlığımıza iletilmişti. Genel Müdürlüğün girişimleri sonucunda Türk basın mensuplarına ait malzemeler 3 Aralıkta Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gözetiminde Kurumumuza iletildi. Anılan malzemeler sahiplerine ulaştırılmak üzere aynı gün Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi yetkililerine teslim edildi.''