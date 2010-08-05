-İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ŞÜPHELİ ZARF WASHINGTON (A.A) - 05.08.2010 - İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde, içinde beyaz toz bulunan şüpheli bir zarf bulundu. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Gizli Servisi sözcüsü Max Milien, şüpheli maddeyi test için aldıklarını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Washington itfaiye dairesi sözcüsü Pete Piringer da, zarfın, büyükelçiliğin posta odasında bulunduğunu belirtti. Piringer, zarfla bağlantılı olarak herhangi bir hastalık ya da tehditin sözkonusu olmadığını ve büyükelçilik binasının boşaltılmadığını kaydetti. İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Jonathan Peled de, zarfın büyükelçiliğe gönderildiğini ve üzerinde kime gönderildiğine dair bir isim yazmadığını söyledi. Peled, zarfın kimin gönderdiğinin bilinmediğini ve açılmadığını sözlerine ekledi.