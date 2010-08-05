T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ŞÜPHELİ ZARF WASHINGTON (A.A)

05 Ağustos 2010 11:06

-İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ŞÜPHELİ ZARF  WASHINGTON (A.A) - 05.08.2010 - İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde, içinde beyaz toz bulunan şüpheli bir zarf bulundu. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Gizli Servisi sözcüsü Max Milien, şüpheli maddeyi test için aldıklarını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Washington itfaiye dairesi sözcüsü Pete Piringer da, zarfın, büyükelçiliğin posta odasında bulunduğunu belirtti. Piringer, zarfla bağlantılı olarak herhangi bir hastalık ya da tehditin sözkonusu olmadığını ve büyükelçilik binasının boşaltılmadığını kaydetti. İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Jonathan Peled de, zarfın büyükelçiliğe gönderildiğini ve üzerinde kime gönderildiğine dair bir isim yazmadığını söyledi.  Peled, zarfın kimin gönderdiğinin bilinmediğini ve açılmadığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24