-İsrail'in barış adına söyleyebileceği sözü yok KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ı ''barışa gönül vermiş bir ülke'' olarak gördüklerini belirterek, Mısır ile bu konudaki mutabakatlarını ifade ettiklerini söyledi. Erdoğan, ''Uluslararası sularda 9 vatandaşımızı şehit eden İsrail'dir, kısa bir süre önce yine 5 Mısırlı kardeşimizi şehit eden İsrail'dir. İsrail'in barış adına dünyada söyleyebileceği hiçbir sözü yoktur'' dedi. Başbakan Erdoğan, Mısır Başbakanı İsam Şeref ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Mısırlı bir gazetecinin, ''İsrail gazetelerinde Mısır ziyaretinizin çok tehlikeli bir ziyaret olduğu yazıldı, 'daha önce olmamış bir stratejik açılım' diye nitelendirildi. Bunu siz, nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'e karşı Türkiye ve Mısır bir koordinasyon içinde olmalı mı?'' sorusunu üzerine, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin stratejik içeriğini İsrail'in belirlemediğini, kendilerinin belirlediği strateji çerçevesinde adımlar attıklarını, hareket ettiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Barışın önündeki engelleri de kaldırmak suretiyle burada barışa gönül veren en önemli ülke olarak gördüğümüz Mısır'la da bu konudaki mutabakatımızı az önce ifade ettik. Uluslararası sularda 9 vatandaşımızı şehit eden İsrail'dir, kısa bir süre önce yine 5 Mısırlı kardeşimizi şehit eden İsrail'dir. İsrail'in barış adına dünyada söyleyebileceği hiçbir sözü yoktur. Strateji bize aittir, bunu kimseye soracak değiliz'' diye konuştu. Daha önceki açıklamalarında ''Arap Baharı'nı tersine çevirmek isteyen gizli mihraklar çıkabilir'' ifadelerini kullandığının hatırlatılması ve bu sözüyle neyi kastediğinin sorulması üzerine de Erdoğan, ''Bunu süreç içerisinde çok daha soyuttan, somuta göreceğiz, bunu şu an dillendirmek gerekmez, onlar kendilerini zaman içinde gösterirler'' dedi. -Ticaret hacmimiz 5 milyar dolar olmalı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''3 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz ama bunu süratle 5 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu konuda mutabakatımız var. Yatırımcılarımız şu anda 1,5 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip. Kendilerini teşvik ediyoruz. Bunu süratle 5 milyar dolara çıkarmaları hedefini verdik. Dün buraya 280 işadamı ile geldik. Türk ve Mısır iş adamlarını bir araya getirmek suretiyle ortak adımları atalım istiyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, görüşmelerinin ardından Mısır Başbakanı İsam Şeref ile ortak basın toplantısı düzenledi. Nüfus itibarıyla bakıldığında Türkiye ve Mısır'ın yaklaşık 150 milyonu aşkın nüfusu bulunduğunu ve 1 milyon 800 bin kilometrekarelik alana sahip olduğunu belirten Erdoğan, ''Bu 2 büyük ülke, 2 güçlü ülke inanıyorum ki; bölgenin aydınlık, barış dolu geleceğini hazırlamaya namzettir. Kurulan bu ekonomik mekanizma ülkelerimiz arasında geleceği çok daha güçlü kılacaktır. Az önce kardeşim ifade etti, 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz ama bunu süratle 5 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu konuda mutabakatımız var. Yatırımcılarımız şu anda 1,5 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip. Kendilerini teşvik ediyoruz ve bunu süratle 5 milyar dolara çıkarmaları hedefini verdik. Dün gece buraya 280 iş adamı ile birlikte geldik. Türk ve Mısır iş adamlarını bir araya getirmek suretiyle ortak adımları atalım istiyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Ortadoğu'daki gelişmeler, Türkiye ve Mısır'ı yakından ilgilendiriyor. Bölgede yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Filistin meselesi, Ortadoğu'nun kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Bu alanda Mısır'ın bugüne kadar verdiği mücadeleyi, gayreti çok iyi biliyoruz. Bildiğiniz gibi değerli kardeşimle bölgemizdeki barış ve istikrar için hayati önem taşıyan Filistin'in Birleşmiş Milletler'e başvurusunun desteklenmesi konusunda mutabıkız. Mısır, şu anda halkıyla bir ve beraber olarak değişimi iyi okuyan, iyi tahlil edebilen bir ülke olmuştur ama bölgemizde bu değişimi okuyamayan ülkeler de vardır. Bunun başında İsrail gelmektedir ve bölgedeki barışı, huzuru tehdit eden, istikrarın tesisini engelleyen adımların karşısında tabii ki biz de sessiz kalamayız. İnanıyorum ki; el ele vermek suretiyle bölgenin barışı güç kazanacaktır. Dünya artık değişiyor ve bu değişim süreci içerisinde halkın iradelerine kayıtsız kalmak mümkün değildir. '' -Mesele adil bir şekilde çözüme kavuşturulmalı- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesinin Ortadoğu'nun kanayan yarası olmayı sürdürdüğünü belirterek, ''Bu anlamda bölgede istikrar ve barışın tesis edilebilmesindeki en önemli kriter Filistin meselesinin adil bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Filistin meselesinin çözüme kavuşamamasının müsebbibi bellidir. Filistinli kardeşlerimiz özlemini çektikleri devletlerini artık elde etmelidirler'' dedi. ''Türkiye ve Mısır olarak bölgedeki sorunları görmezden gelmek gibi bir ihtimalimiz yok'' diyen Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Filistin meselesi, Ortadoğu'nun kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Bu anlamda bölgede istikrar ve barışın tesis edilebilmesindeki en önemli kriter Filistin meselesinin adil bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Filistin meselesinin çözüme kavuşamamasının müsebbibi bellidir. Filistinli kardeşlerimiz özlemini çektikleri devletlerini artık elde etmelidirler. Değerli kardeşim Başbakan Sayın Şeref ile bölgemizdeki barış ve istikrar için hayati önem taşıyan Filistin'in Birleşmiş Milletler'e başvurusunun desteklenmesi hususunda mutabık kaldık. Ortadoğu coğrafyası, tarihi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm bölge ülkelerince mutlaka doğru bir biçimde yorumlanmalıdır. Mısır, değişimi iyi okuyan, iyi tahlil edebilen örnek bir ülke olmuştur. Ancak, şunu da belirtmek isterim ki; bölgemizde bu değişimi okuyamayan ülkeler var. Bu ülkelerin başında İsrail geliyor. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden, istikrarın tesisini engelleyen adımların karşısında sessiz kalmamız mümkün değil.''