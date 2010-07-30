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Dünya

İSRAİL'İN AŞKELON KENTİNE ROKET SALDIRISI TEL AVİV (A.A)

30 Temmuz 2010 13:48

-İSRAİL'İN AŞKELON KENTİNE ROKET SALDIRISI TEL AVİV (A.A) - 30.07.2010 - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlarca, İsrail'in Gazze ile sınırı yakınındaki Aşkelon kentine roket saldırısı düzenlendi. Aşkelon'un merkezindeki nüfusun yoğun olduğu bir alana düşen Grad tipi roket, herhangi bir yaralanmaya yol açmadı. Bir apartmanın boş olan iki katı ile bazı araçlar zarar gördü, civardaki binaların pencereleri kırıldı. Aşkelon, Gazze Şeridi'nden yaklaşık 10 km kadar uzakta bulunuyor ve kentte yaklaşık 125 bin kişi yaşıyor. Aşkelon Belediye Başkanı Benny Vaknin, İsrail'in 2009 yılı başındaki Dökme Kurşun operasyonundan bu yana kente ilk kez, ciddi bir saldırı yapıldığını belirtti. Filistinli gruplardan, şu ana kadar roket saldırısını üstlenen olmadı.

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