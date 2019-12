'İsrail'i aklıselime davet ediyoruz!'

İsrail'de resmi ağızdan açıklama

Türk Dışişleri Bakanlığı, "Tatbikat milli bir faaliyet olarak icra edilmektedir. Keyfiyet esasen Genelkurmay Başkanlığımız'ın internet sitesinden de kamuoyuna duyurulmuştur. Dolayısıyla, tatbikatın uluslararası bölümünün ertelenmesinden siyasi bir anlam ve sonuç çıkartılması doğru değildir. Bu çerçevede, İsrailli yetkililere atfen basında yer alan değerlendirme ve yorumların kabulü de mümkün değildir. İsrailli yetkilileri açıklama ve tutumlarında aklıselime davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.Dışişleri, tatbikatın uluslararası bölümünün "diğer katılımcı ülkelerle bilistişare ertelendiği"nin altını çizdi.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, "Türkiye ile ilişkilere daha fazla zarar verilmemesi" uyarısında bulunarak, "Türkiye ile İsrail ilişkileri stratejiktir" dedi.İsrail basınına göre Barak, bu uyarıyı bugün yapılan kabine toplantısının kapalı bölümünde dile getirdi. Bakanların Türkiye-İsrail ilişkilerini tartıştıkları, değerlendirmelerin Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de yapıldığı kaydedilirken, Barak'ın sözleri, İsrailli yetkililerden konuyla ilgili ilk yüksek düzeyli açıklama olarak dikkati çekti.İsrail Savunma Bakanı, "Türkiye ile İsrail ilişkileri stratejiktir ve onlarca yıldır sürmektedir" dedi ve "Tüm iniş çıkışlarına rağmen, Türkiye bölgede merkezi bir figür olmayı sürdürüyor. Türkiye'ye karşı fazla eleştirici olmamak gerekir" diye konuştu.Konu, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda dün yapılan olağanüstü güvenlik toplantısında ele alındı. İddialara göre, Türk askeri yetkilileri geçen hafta İsrail'e İsrail Hava Kuvvetleri'nin "Anadolu Kartalı" tatbikatına alınmayacağını bildirdi. İptal talebinin, doğrudan Başbakan Erdoğan'dan geldiğini öne sürüldü.İsrail ile beraber tatbikata katılması planlanan ABD, Hollanda ve İtalya'nın da bu kararın ardından tatbikattan çekildiği iddia edildi. Amerikalı yetkililer, şimdilik sadece tatbikatın "ertelendiğini" söylüyor.İsrail Dışişleri Sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, bu adımının NATO, Avrupa ve ABD'nin çıkarlarını da etkileyeceğini söyledi.Tatbikatın üçüncü safhası 12-23 Ekim 2009 tarihlerinde yapılacak.İngiliz The Times gazetesi, İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin Türkiye'nin Anadolu Kartalı tatbikatından İsrail'i çıkarmasına çok öfkeli olduğunu öne sürerek, bir askeri yetkilinin “Türkiye'nin bizi aşağılamasına boyun eğmeye artık bir son vermeliyiz" dediğini iddia etti.Gazeteye göre İsrailli yetkililerin, "Onların her fırsatta bize hakaret etmesi ve bizim de dilimizi tutmaya devam etmemiz kabul edilemez" dediğini iddia etti.Anadolu Kartalı tatbikatına ve “Kartal Kondu" isimli ünlü romana atfen “Kartal Türkiye'nin Gazze öfkesinin üzerine kondu" başlığıyla yayımlanan habere göre, Türkiye'nin İsrail'i çıkarması üzerine ABD'nin de katılmayı reddettiği tatbikat, Türk hava sahası içinde, Suriye, Irak ve İran sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleştirilecekti.Türkiye'nin uzun zamandır İsrail'in Müslüman dünya içindeki başlıca müttefiki olduğunu hatırlatan The Times, İsrail uçaklarının 2007 yılında Suriye'de nükleer tesis olduğundan kuşkulanılan bir yeri bombalarken Türk hava sahasını kullandığına inanıldığını yazdı.