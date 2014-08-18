İsrail’e soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda UNRWA'ya ait okulları bombalamasına ilişkin soruşturma başlatılması şart. Okulların bombalanmasını ve İsrail-Gazze sınırındaki evlerinden kaçarak buralara sığınan sivillerin hedef alınmasını sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Krahenbühl sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“UNRWA, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde bulunan sığınma merkezlerindeki 600 bin Filistinliye yardım ve hizmet sunuyor. UNRWA, Filistin halkını yalnız bırakmayacak, her zaman yanında olmaya devam edecek. Gazze'nin yeniden imar edilmesi ve İsrail ambargosunun acilen kaldırılması gerektiğini söyledi.”

İsrail'in saldırıları sırasında binlerce Filistinlinin geçici sığınak kullandığı Gazze'deki UNRWA okulları ve diğer binalar, saldırılarda üst üste İsrail bombardımanına maruz kalmış, yüzlerce masum Filistinli sivil hayatını kaybetmişti.