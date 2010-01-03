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Dünya

İsrail'e 'şımarık çocuk' benzetmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Faysal, İsrail için "uluslararası arenanın şımarık çocuğu" benzetmesi yaptı.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Faysal, İsrail için "uluslararası arenanın şımarık çocuğu" benzetmesi yaptı.

3 günlük bir ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu El Faysal ile bölgesel konuları ele aldı.

Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında El Eaysal'ın hedefinde İsrail vardı. Suudi bakan, hiçbir kanunu tanımadığını savunduğu israil için, "uluslararası arenanın şımarık çocuğu" ifadesini kullandı.

Davutoğlu da, Ortadoğu'nun yeni bir istikrarsızlık odağını kaldıramayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Yemen'in toprak bütünlüğünün korunarak, bir an önce istikrara kavuşturulmasının da bölge çıkarına olduğunu söyledi.

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