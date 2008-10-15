İsrail'e Livni'li koalisyon

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Tzipi Livni, Barak’ın liderliğini yaptığı İşçi Partisi’yle koalisyon kurma konusunda uzlaşmaya vardı
15 Ekim 2008 03:00
İsrail’de, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Başbakan Ehud Olmert’in istifa etmesinin ardından Kadima başkanlığına seçilen ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Ehud Barak’ın liderliğini yaptığı İşçi Partisi’yle koalisyon kurma konusunda uzlaşmaya vardı
İki parti yetkilileri arasında önceki akşam imzalanan taslak anlaşma metnine göre, Livni’nin başbakanlığında kurulacak yeni hükümette Ehud Barak Başbakan Birinci Yardımcısı pozisyonunda görev alacak. Barak’ın, daha önce ileri sürdüğü dış politika, adalet sistemi ve sosyal reform konularıyla ilgili koşulların büyük kısmından geri adım atmak zorunda kaldığı belirtildi.