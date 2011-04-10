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Dünya

İSRAİL'E HAVAN TOPU SALDIRISI KUDÜS (A.A)

10 Nisan 2011 11:36

-İSRAİL'E HAVAN TOPU SALDIRISI KUDÜS (A.A) - 10.04.2011 - İsrail'in güneyine havan topu saldırısı düzenlendiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, İsrail'in güneyine 3 havan topu mermisi attıkları, ancak saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail radyoları, havan topu saldırısı nedeniyle ülkedeki elektrik hizmetlerinde aksamalar meydana geldiğini duyurdu İsrail ordusu, İsrail'e son 48 saat içinde 120 roket ve havan topu mermisi isabet ettiğini bildirdi.

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