İsrail'e göre söylemler 'stratejik'

T24 - İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, İsrailli diplomatik yetkililerin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail aleyhindeki söylemleri ile hükümetinin İsrail karşıtı tutumunu bir 'stratejik hamle' olarak gördüğünü" yazdı.



Jerusalem Post'un haberine göre, İsrailli yetkililer bu görüşlerini, Erdoğan'ın Washington gezisi sırasında verdiği ve İsrail'in Türkiye'nin en büyüğü İran olan komşularına karşı istihbarat toplamak için Türk hava sahasını kullanmasının 'depreme eşdeğer bir tepkiye yol açacağı' yolundaki demecinin ardından ifade etti.



İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yossi Levy, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "İsrail'de yaygın izlenim, Türkiye Başbakanının sürekli olarak İsrail'e sözlü saldırılarda bulunduğu ve Türkiye'yi Ortadoğu'nun radikal kanadına yaklaştırmaya çalıştığı merkezinde" ifadesini kullandı.



Levy'ye göre, Erdoğan'ın söylemler dizisi ve takındığı tutum, İsrailli yetkilileri bunun stratejik bir hamle olduğu sonucuna götürüyor.



Bu arada üst düzey bir İsrail diplomatik yetkilisi de Erdoğan'ın izlediği politikaların İsrail'de yarattığı kaygı ve şaşkınlığı ifade ederek, "Erdoğan her şeyi birden istiyor; bir yandan kendi oy tabanının ereklerine yanıt vererek radikalleşirken bir yandan da Türkiye'nin bölgesel sorunlara çözüm getiren ılımlı bir batı ülkesi kimliğini korumak istiyor. Bu iki amacın birbiriyle çeliştiği açık" diye konuştu.



Habere göre, İsrailli yetkili, "özellikle de İran'da soykırımı inkar eden ve tekrar tekrar İsrail'in yok edilmesini savunan bir cumhurbaşkanının yönetimindeki Tahran rejimine Türkiye'nin gösterdiği yakınlığı anlamakta güçlük çekildiğini" ifade etti.



Haberde, İsrailli yetkilinin, "İran'ın nükleer silahlar edinmesinden Türkiye de İsrail kadar kaygı duymalıdır, çünkü uzun dönemde bu Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası konumunu doğrudan tehdit edecektir" ifadelerine yer verildi.