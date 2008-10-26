İsrail’e Atatürk meydanı

Yahudi İzak Şatil’in önerisiyle, 1. Dünya Savaşı’nda Ber Şeva’da şehit düşen Türklerin anısına yapılan anıtın bulunduğu meydana ’Atatürk Meydanı’ adı veriliyor. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan ile Ber Şeva Belediye Başkanı Yaakov Terner çalışmalarını birlikte yürüttü. 31 Ekim’de açılacak meydana dikilecek Atatürk büstü de kente getirildi.



İsrail’in ilk Atatürk Meydanı, ülkenin güneyindeki Necef’in başkenti olarak bilinen Ber Şeva’da açılıyor. İsrail’in 4’üncü büyük kenti ve 200 bin dolayında nüfusu olan Ber Şeva’da, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ile meydanda Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alana yerleştirilecek Atatürk büstü 31 Ekim’de törenle açılacak.



Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan ile Ber Şeva Belediye Başkanı Yaakov Terner, meydan ve anıtın son düzenleme çalışmalarını yerinde izlediler. Atatürk büstünün konulacağı kaidenin beton dökümü tamamlanırken, alandaki düzenlemeler sürüyor. Atatürk büstü, Türkiye’de yapılarak Ber Şeva’ya getirildi.



Osmanlı izleri



Ber Şeva Belediye Başkanı Terner, Türk halkına çok derin ve sıcak duygular beslediğini belirterek, yıllar önce, genç bir İsrail Hava Kuvvetleri pilotu olarak görev yaparken Türkiye’ye gittiğini, İzmir Gaziemir ve Konya’da bulunduğunu anlattı. Terner, o günlerden bu yana Türkiye’ye karşı her bakımdan yakınlık hissettiğini, kentin Osmanlı döneminden birçok iz taşıdığını hatırlattı. Ber Şeva’da "Eski Kent" olarak bilinen çarşının yanı sıra Osmanlı döneminden kalma evler ve binaların bulunduğunu kaydeden Terner, Atatürk büstü ve meydanıyla kentin Türk geçmişiyle birlikte yaşatılacağını söyledi.



Dostluk sembolü



Büyükelçi Namık Tan da meydan ve Atatürk büstünün, iki ülkenin iyi ilişkilerinin bir sembolü olacağını ifade etti. Tan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk askerlerinin savaştığı yerlerde isminin bulunmasının ve bir büstünün yer almasının önemine dikkati çekti.



Tan, Ber Şeva Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı’nın bu kararlarından dolayı çok memnun olduklarını da dile getirdi.



Bir Yahudi’nin fikri



1. Dünya Savaşı sırasında, 1914-1918 arasında Ber Şeva cephesinde şehit düşen 298 Türk askerinin anısına, kentteki Osmanlı dönemi eski Hicaz Demiryolu’nun istasyonunun hemen yanında bir Şehitler Anıtı bulunuyor. 21 Ekim 2002’de, Türkiye ile Ber Şeva Belediyesi tarafından yaptırılan anıtın bulunduğu meydana "Atatürk Meydanı" adının verilmesi fikrinin öncülüğünü ise Ber Şevalı bir Yahudi olan İzak Şatil yaptı. Şatil, İsrail’de her kent ve kasabada olduğu gibi, Ber Şeva’da cadde ve sokakları, bahçeleri isimlendiren komisyonda üye.



"Bu meydana Atatürk isminin verilmesinin çok uygun olacağını düşündüm" diyen Şatil, geçen yılbaşında bu düşüncesini hayata geçirmek üzere harekete geçmiş. Önerisiyle 14 Ocak’ta İsimler Komisyonu’ndan bu konuda karar çıktığını, kararın daha sonra Belediyece de onaylandığını ifade eden Şatil, bu konuda Belediye Başkanı Terner’den de büyük destek aldığını dile getirdi. Şatil şöyle konuştu: "Burada (Ber Şeva) Kennedy, Roosvelt isimleri yok. Ama artık Atatürk’ün adı var. Atatürk, çocukluğumdan bu yana benim için bir kahraman."



298 şehit anısına



İsrail’deki Atatürk Meydanı, ülkenin güneyindeki Necef’in başkenti olarak bilinen Ber Şeva’da açılıyor. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan, Ber Şeva Belediye Başkanı Yaakov Terner’i ziyaret etti ve bilgi aldı. Tan ve Terner daha sonra meydan ve anıtın son düzenleme çalışmalarını yerinde izlediler. Bu meydanda 1. Dünya Savaşı’nde şehit düşen 298 Türk askerinin anısına dikilen bir anıt da bulunuyor.