İsrail'den 'ulusal devlet' tanımı

İsrail'i "ulusal devlet" olarak tanımlayan tartışmalı tasarı Bakanlar Kurulu'nda 11'e karşı 14 oyla imzalandı. Çarşamba günü yeni yasa tasarısının meclisin onayına sunulması bekleniyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı ile koalisyondaki farklı partilerden üç bakanın hazırladığı yasa taslağı, Hattuna Partisi lideri Adalet Bakanı Tzipi Livni ile Yeş Atid (Gelecek) partisi lideri Maliye Bakanı Yair Lapid'in muhalefetine rağmen kabul edildi. Bakanlar Kurulu'ndaki oylama sırasında taslak, 14 evet, 11 ret oyu aldı.

Tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi

Çarşamba, İsrail Meclisi'nin oylamasına sunulacak olan yasa tasarısında, "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır ve tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir" ifadeleri bulunuyor. Onaylanmasına kesin gözüyle bakılan tasarı, İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin "temel kanunlarının" içine girecek. Yasa tasarısında İsrail devleti, bölgesel bir devlet şeklinde değil tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

İsrailli Araplar tepkili

Kanuna Arap milletvekillerinin de mensubu olduğu Balat partisi toplu olarak karşı çıkarken sosyalist siyonist çizgideki Meretz lideri Zahava Gal-On çıkarılan kanun için, "Netanyahu'nun başını çektiği sağcı koalisyon üyeleri İsrail demokrasisine karşı suç işleyerek İsrail kanunlarına düşen kara lekeden sorumlu olacaklar. Çıkan kanun eşitlik ilkesinin altını oyarak İsrail'deki Arap vatandaşları ikinci sınıf vatandaş yapacak" dedi.



Öte yandan yasaya bir tepki de İsrail Başsavcısı Yehuda Weinstein'dan geldi. İsrail basınına açıklamada bulunan Weinstein, "Onaylanan ulusal devlet yasa tasarısı İsrail'i seven herkes için çok kötü oldu. Yasa, Çarşamba günü kanunlaşmadan önce milletvekilleri bu tasarıyı çöpe atmalı. Yasa içimizde yaşayan azınlıklara gerçekten eşit haklar vermiyor ve asıl amacı ise mahkemeleri nasıl idare edeceğimizi dikte etmek" diye konuştu.



Yasalaşması beklenen tasarıda şu ifadeler yer alıyor:

"İsrail devleti Yahudilerin tarihi anavatanı ve İsrail devletinin kurulduğu yerdir. İsrail devleti Yahudilerin anayurdu olarak Yahudilerin kültürel ve tarihi mirası açısından kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. İsrail Devleti İsrail peygamberlerinin vizyonları ışığında özgürlük, adalet ve barış temellerine dayalı, demokratik ve hukuka uygun olarak tüm vatandaşların bireysel haklarını savunur. Tüm Yahudiler ülkeye göç ve yasalara göre devlet vatandaşlığını alma hakkına sahiptir. Devlet sürgündeki Yahudi halkını toplamak diasporadaki Yahudi topluluklar arasındaki bağları güçlendirmek için hareket edecektir. İsrail devleti Yahudi geleneklerine göre tarihi ve kültürel mirası korumak için hareket edecektir. İsrail Devleti kendi kültür, miras, dil ve kimliğini korumak için, ırk ya da milliyet ya da din ne olursa olsun, İsrail tüm sakinlerini etkinleştirmek için çalışacaktır."