-İSRAİL'DEN TÜRKİYE'Yİ BOYKOT ÇAĞRISI TEL AVİV (A.A) - 31.10.2010 - İsrail Turizm Bakanı Stas Mizeshnikov'un, "İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında" bulunduğu belirtildi. Kanal 10 televizyonun haberine göre, İsrail yerel basının Türkiye'nin "İsrail'i tehdit olarak tanımladığı" iddialarının yer almasının ardından Mizeshnikov, haftalık olağan kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Haberde Mizeshnikov'un, son kararı dikkate alarak, ülke vatandaşlarının ulusal itibarı korumalarını ve turizmde "Türkiye'yi tamamen boykot etmeleri" gerektiğini belirttiği öne sürüldü. Misezhnikov'un, "Ankara'dan yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki ilişkilerin dokusunu yaraladığını" kaydettiği ve "Eğer Türkiye'ye ne kadar az gidersek, mesajımızı alma imkanı da o kadar artar" dediği belirtildi. Bakan Misezhnikov'un, yine de Türkiye ile ilişkilerin stratejik olduğunun altını çizdiği, iki ülke halkları arasında savaş veya nefret olmadığını ifade ettiği aktarıldı. Mizeshnikov'un "Ama Türkiye Başbakanı söylemlerini devam ettirdiği sürece, İsraillilerin Türkiye'de yapacakları bir şey kalmaz" dediği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öncesi dönemdeki stratejik düzeyine döneceği" umudunda olduğunu söylediği ifade edildi. Öte yandan, İsrail İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai de konuyla ilgili olarak, "Son meydana gelen olaylardan dolayı çok üzgünüz. Yakın döneme kadar Türkiye ile ilişkilerimiz dostça idi. İlişkilerimizin gelişeceğine yönelik umudum tam, ama bu yakın gelecekte imkan dahilinde görünmüyor. Bu tür olaylar, savunma açısından, hiç kimseye güvenmememiz gerektiğini ispatlıyor. İran'la da 30 yıl önce iyi ilişkilere sahiptik, ama bakın bugün neredeyiz" dedi.