İsrail'den Türkiye'ye Kudüs yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya hazırlandığı iddiaları ve Türkiye'nin bu planlara tepki göstermesiyle başlayan gerginlik sürüyor.

İsrail hükümetinden bir temsilci bugün yaptığı açıklamada, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan bunu tanısın ya da tanımasın, Kudüs 3 bin yıldan fazla bir süredir Yahudi halkının ve 70 yıldır İsrail’in başkenti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma iddialarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan Kudüs’ün Müslümanlar için "kırmızı çizgi" olduğunu söyleyerek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa; hemen, beş on gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgidir. Amerika'yı buradan bir kez daha ikaz ediyoruz. Böyle bir adım atamazsınız. İsrail ile diplomatik ilişkiyi koparmaya gider" dedi.

AB'den ABD'ye uyarı

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Brüksel'de yaptığı açıklamada, ABD'yi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma konusunda uyardı. Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşen Mogherini, Kudüs'ün statüsünün müzakerelerin ardından açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'yi Kudüs'ü başkent olarak tanımanın yol açabileceği sonuçlar konusunda uyardı. Gabriel, "Kudüs sorununun çözümü sadece taraflar arasındaki doğrudan görüşmelerle mümkün olabilir. Krizi tırmandıracak her şey, şu dönemde yapıcı olmaz" dedi.

Wall Street Journal konuyla ilgili haberinde, ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının an meselesi olduğunu yazmıştı. Trump'ın bu adımın yanı sıra ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alma hazırlığında olduğu bildirilmişti.

Kudüs'ün nihai statüsünün Filistinliler ile İsrail arasında barış antlaşması imzalanmasıyla kesinlik kazanacak olması nedeniyle uluslararası toplum Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Filistinliler 1967 yılında İsrail tarafından işgal ve daha sonra da ilhak edilen Kudüs'ün doğu kesimini, kurulacak Filistin devletinin başkenti yapmayı planlarken, İsrail bütün Kudüs üzerinde hak iddia ediyor.

Reuters/DPA, HT/BD

© Deutsche Welle Türkçe