'İsrail'den Türkiye'ye jest'

T24 -

Hareetz: İsrail'den yardım teklifi

Guardian: Yüzlerce kişinin ölmesinden korkuluyor



Times: İlk yardım teklifi İsrail'den

Indepented: İsrail'den ilk olumlu jest

Daily Telegraph: Hastaneler yetersiz

New York Times: Ölü sayısının artması bekleniyor

Wall Street Journal:Türkiye yardım talebinde bulunmadı

Deutsche Welle: Kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor





Der Spiegel: Deprem K. Irak ve Ermenistan'da da hissedildi

Die Welt: Deprem sonrası 200 mahkûm kaçtı

Van'da meydana gelen şiddetli deprem, dış basının da gündemininde geniş yer buldu. Bir çok televizyon kanalı bölgedeki gelişmeleri son dakika yayınlarıyla verirken, bugünkü gazetelerde de depremle ilgili haberler ilk sayfalarda yer aldı.Türkiye'nin doğusundaki Van kentinde 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında ölü sayısının 200 aştığı belirtildi. Kandili Rasathanesi ölü sayısının 700-1000 arasında olabileceğini açıkladı. Gazete haberinde, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik krize işaret ettikten sonra Tel Aviv'in deprem sonrasında Türkiye'ye yardım teklif eden ilk ülkelerden biri olduğunu yazdı.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türk yetkilileri arayarak yardım teplifini ilettiklerini söyledi. Haberde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.Guardian gazetesi, enkazdan çıkarılan bir adamın fotoğrafı eşliğinde, "Türkiye'nin doğusunda yaşanan depremde yüzlerce kişinin ölmesinden korkulduğunu" aktardı.Gazete, kurtarma ekiplerinin aralıksız çalıştığını, sıradan vatandaşların ise yaralıları hiçbir iş aleti olmadan, elleriyle çıkardıklarını belirtirken, ölü sayısının bine ulaşabileceğini belirtti. Gazetenin iç sayfalarında iki sayfayı kaplayacak şekilde halkın çabalarıyla kurtarılan iki kadının fotoğrafı yer alıyor.Ayrıca kimi depremzedelerin afetten hemen sonra yaptıkları açıklamalara yer veren gazete, "kimin kurtarma operasyonunu yürüttüğünün anlaşılamadığını, gıda, temiz su sıkıntısı çekildiğini söylediklerini" ifade ediyor.1999'deki Marmara depremini hatırlatan Guardian, bu depremden sonra ölü sayısının resmi verilerde 17 bin olarak geçtiğini, ancak gerçek rakamın bundan çok daha yüksek olduğu yolunda haberler bulunduğunu belirtiyor.Tımes, gazetesi de ölü sayısının 1000'e ulaşabileceğini, haberin başlığından duyuruyor. Türkiye'nin uluslararası yardım talep ettiğini belirten gazete, ilk yardım teklif edenlerden birinin, son yıllarda soğuyan ilişkilere rağmen İsrail olduğunu aktarıyor.Times, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "gereken her yardımı sunacaklarını söylediğini" yazıyor.Independent gazetesi ise İsrail'in yardım teklifinin, Türkiye'nin İsrail'in Mavi Marmara olayı nedeniyle özür dilemeyi reddetmesi üzerine Eylül ayında, çoğu İsrailli diplomatın ayrılmasını istemesinin ardından ilk olumlu jest olduğu yorumunu yapıyor.Independent da Guardian ve Times gibi Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu'nun televizyonlarda yayımlanan yardım çağrısını aktarıyor, Arapoğlu'nun çok fazla yıkım olduğu, acilen yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini aktarıyor.Türkiye'de 1999'da 17 bin can alan Marmara ve Düzce depremlerini anımsatan gazete, bugüne kadar en şiddetli depremin ise 1939'da Erzincan'da kayıtlara geçtiğini ve bu depremde 160 bin kişinin öldüğünü belirtiyor.Daily Telegraph gazetesinde de deprem sonrası enkaz altında hayatta kalanları kurtarmak için büyük bir çaba sarfedildiği aktarılıyor. Hastanelerin yeterli olmadığını, bir çok yaralının hastane bahçesinde tedavi edildiğini belirten gazete, depremde çöken Yüzüncü Yıl Üniversitesi yurdunda bulunan bir öğrenciyle görüşmüş."Tavan çökmeye başlayınca herkes dışarı kaçtı" diyen Nefise Taylan, durumun çok kötü ve elektriklerinin kesik olduğunu anlatıyor.Gazete depremin yerel saatle 1,41'de yaşandığını, çevre illerden yardımların 5 civarında ulaşmaya başladığını ifade ediyor.NYT gazetesi internet sayfasında, Van'daki şiddetli depremde ölenlerin sayısının artmasının beklendiğini, pek çok insanın çöken binaların altında kaldığı haberlerinin geldiğini duyurdu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın arama kurtarma çalışmalarını yerinde görmek ve hasarı yerinde görebilmek için derhal Van'a gittiği belirtilen haberde, İsrail'in Türkiye'ye deprem felaketinden dolayı yardım talebinde bulunduğu da vurgulandı.WSJ gazetesi de haberinde Türk televizyon kanallarının en az 85 kişinin öldüğünün teyit edildiğini duyurduklarını, ancak ölü sayısının artmasının beklendiğini söylediklerini yazdı.Haberde İsrail'in yanısıra, ABD, Yunanistan ve başka ülkelerin Türkiye'ye yardım talebinde bulundukları, ancak henüz Türkiye'nin uluslararası yardım talebinde bulunmadığı da belirtildi.Deutsche Welle, 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının bine çıkmasından endişe ediliyor. Türk yetkililer şu ana kadar 217 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralı sayısı ise bin 90. Kurtarma ekipleri gece boyunca da çalışırak, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı.Der Spiegel, Türkiye'nin doğusundaki Van kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 217 kişi ölürken, 1090 kişi de yaralandı. Van'daki deprem Kuzey Irak ve Ermenistan'da da hissedildi. İstanbul'da Kandilli Rasathanesi, ölü sayısının bini aşabileceğini belirtti. 38 bölgeden bin 275 yardım görevlisi, kurtarma çalışmalarına katılıyor.Türkiye'nin doğusundaki Van kenti 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Türk yetkililer ölü sayısının bini aşmasından endişe ederken, dün meydana gelen deprem sonrasında hasar gören bir cezaevinde 200 mahkûm kaçtı.Deprem bölgesine giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Van'da kameraların karşısına geçerek, depremde en çok zarar gören bölgenin Erciş olduğunu söyledi. Erdoğan burada 350 yaralının olduğunu belirtti.