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Dünya

İsrail'den Türkiye'ye 'İran' suçlaması

İsrail Başbakan yardımcısı Moşe Yalon, ABD ve Batı ülkelerinin yaptırımlarından etkilenmemesi için Türkiye'nin İran'a yardım ettiğini öne sürdü.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - İsrail Başbakan yardımcısı Moşe Yalon, ABD ve Batı ülkelerinin yaptırımlarından etkilenmemesi için Türkiye'nin İran'a yardım ettiğini öne sürdü.
 
 
Yalon'un iddiasına göre, nükleer programı nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin İran merkez bankasına karşı aldığı yaptırım kararlarını aşmak için Tahran Türkiye'deki bankaları kullanıyor.


İsrail gazetesi Jerusalem Post'taki haberi göre, Türkiye, bankacılık sistemini İran'a kullandırarak, Tahran'ın yaptırımlardan en az zararla çıkmasına aracılık yapıyor.


Haberde, İran'ın nükleer programını görüşmek için geçtiğimiz hafta ABD'nin başkenti Washington'da Obama yönetiminin üst düzey yetkilileriyle görüşen İsrail Başbakan Yardımcısı Moşe Yalon, "Şu ya da bu yolla İran'ın nükleer programını durduracağız" görüşüne yer veriliyor.


"İran Batı'nın askeri gücünün farkında. Ancak "askeri seçenek" konusunda Batı'nın siyasi irade göstermemesi halinde, bu ülkeyi durdurmak zor" diyen İsrail Başbakan yardımcısı Moşe Yalon, "Dünyanın bu konuda yeterince kararlı olmadığını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.



'İran uyuşturucu kartelleriyle çalışıyor'


İran ve Hizbullah'ın ABD'ye nasıl mal kaçırılacağını öğrenmek için Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle birlikte çalıştığını iddia eden Yalon, "Bir gün ABD'ye nasıl silah sokulacağını öğrenecekler" iddiasında bulundu.


İsrail Başbakan yardımcısı Moşe Yalon, Batı'nın "nükleer bir İran" tehlikesini hala yeterince anlayamadığını da savundu.


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