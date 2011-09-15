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İsrail'den Türkiye'ye dizi jesti

Türkiye ile ilişkileri gerginleşen İsrail'in en çok izlenen kanallardan biri ilk kez bir Türk dizisinin yayınına başladı.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye ile ilişkileri gerginleşen İsrail'in en çok izlenen kanallardan biri ilk kez bir Türk dizisinin yayınına başladı. "Menekşe ile Halil" adlı diziyi orijinal sesi ve İbranice altyazı ile yayınlayan kanal yöneticileri, "Bunu yeni Türk dizileri izleyecek" dedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Türk dizilerinin hayran kitlesine, son günlerde siyasi açıdan yaşanan gerilime rağmen, İsrail de eklendi.


İsrail'in en yaygın seyirci kitlesine sahip Viva 2 kanalı, bir Türk dizisini yayına koydu. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Sedef Avcı'nın oynadığı "Menekşe ve Halil", yayınladığı ilk bölümünün ardından İsrail'de büyük bir hayran kitlesi yaratttı.


Haftada 5 gün prime-time'da yayınlanan dizi Türkçe orijinal sesiyle, İbranice altyazı ile yayınlanıyor.Grubun ikinci kanalında da dizinin tekrarı yayınlanıyor. İzleyiciler de kanal yöneticileri de diziye olan ilginin siyasetten etkilenyemeyeceği görüşünde.


Kanal yetkilileri, "Bu bir sanattır. Bunun politikayla kesinlikle karıştırılmaması gerekir" diyor.


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