İsrail'den Türkiye'ye dizi jesti

T24 -

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Türk dizilerinin hayran kitlesine, son günlerde siyasi açıdan yaşanan gerilime rağmen, İsrail de eklendi.İsrail'in en yaygın seyirci kitlesine sahip Viva 2 kanalı, bir Türk dizisini yayına koydu. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Sedef Avcı'nın oynadığı "Menekşe ve Halil", yayınladığı ilk bölümünün ardından İsrail'de büyük bir hayran kitlesi yaratttı.Haftada 5 gün prime-time'da yayınlanan dizi Türkçe orijinal sesiyle, İbranice altyazı ile yayınlanıyor.Grubun ikinci kanalında da dizinin tekrarı yayınlanıyor. İzleyiciler de kanal yöneticileri de diziye olan ilginin siyasetten etkilenyemeyeceği görüşünde.Kanal yetkilileri, "Bu bir sanattır. Bunun politikayla kesinlikle karıştırılmaması gerekir" diyor.