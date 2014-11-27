İsrail: Türkiye'de eğitilen 30 Hamas militanını gözaltına aldık

İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet, İsrail ordusuyla birlikte düzenlediği operasyonda Hamas üyesi olduğu iddia edilen 30 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin, aralarında Kudüs’teki Teddy Stadyumu’nun da olduğu çeşitli hedeflere saldırılar planladığı ve söz konusu saldırıların emirlerini Hamas'ın Türkiye'deki temsilcilerinden aldıkları, eğitimlerin verilmesinde Türkiye'deki Hamas üyelerinin de payının olduğu iddia edildi.

Yedioth Ahronot’un haberine göre operasyonda gözaltına alınanların yanı sıra M-16 tüfekleri ve çeşitli cephane de bulundu. Gözaltına alınanlar arasında iki Ürdünlü ve bir Kuveytlinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şin Bet'i henüz gerçekleşmemiş saldırıları engelleyen bu operasyon nedeniyle tebrik etti. Netanyahu, "Bu açıklanan tek bir operasyon, oysa daha gizli kalan pek çok şey var. Bunlar Yahudi ulus devletine ve genel olarak Yahudilerin varlığına meydan okuyan teröristlere ve Hamas'a yönelik bir operasyondur" diye konuştu.

Şin Bet, gözaltına alınan kişilerin fotoğraflarını yayımladı

Yedioth Ahronot'un haberinde, gözaltına alınan kişilerin Kudüs'teki Teddy Stadyumu'na saldırı, araç bombalama, adam kaçırma gibi bir dizi saldırı planladığı öne sürüldü.

Haberde, Şin Bet'in gözaltına alınan kişilerin 31 Ağustos 2014'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki patlamalardan sorumlu tuttuğu, bu kişilerin bazılarının 2012'de Ürdün'de bir araya geldikleri, askeri eğitim aldıkları ve 2014'ün başında sahaya çıktıkları gibi detaylar yer aldı. Gazetenin haberindeki bir diğer detay ise eğitimlerin verilmesinde Türkiye'deki Hamas üyelerinin de payının olduğu şekilde. Haberde, "Şin Bet'e göre eğitimler Hamas'ın Gazze'deki askeri kanadı ve Ürdün, Türkiye ve Suriye'deki misyonlarının eş güdümünde ve denetiminde gerçekleştirildi" denildi.