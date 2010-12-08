-İSRAİL'DEN TEŞEKKÜR BELGESİ TEL AVİV (A.A) - 08.12.2010 - İsrail, Karmel dağındaki yangının söndürülmesi çalışmalarına yardım eden, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkenin ekibine özel takdir ve teşekkür belgesi verdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Türk ekibinin belgesini, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tolga Uncu aldı. Teşekkür belgeleri, Kudüs'te, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenle verildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ülkelerin bayraklarının da yeraldığı törende konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu yardımları asla unutmayacaklarını" belirtti. Netanyahu, "Tüm dünyadan bu cesur insanlar, ihtiyacımız olduğunda İsrail'e yardıma geldiler ve bizim cesur itfaiyeci ve polislerimize katıldılar. Aralarında, ateş ile su arasında inip kalkan, arslanlardan güçlü, kartallardan hızlı bir şekilde ateşin üzerinde defalarca turlayan pilotlar da vardı. İsrail halkı hafızası güçlü, eski bir halktır. Bize nasıl yardımcı olduğunuzu asla unutmayacağız" diye konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de çocuklar, kadınlar, ebeveynler olarak tüm İsrail halkı adına, canları ve ülke topraklarını kurtarmak amacıyla cesur bir şekilde yardıma koşanlara teşekkür etti. Daha önce İsrail'in bir çok ülkeye yardıma koştuğunu anlatan Peres, ilk kez İsrail olarak yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti ve uzak veya yakın, Filistin yönetimi ve Ürdün'den Amerika'ya bir çok ülkeden yardım aldıklarını söyledi. Peres, gösterdikleri olağanüstü kahramanlık ve dayanışma nedeniyle, söndürme çalışmalarında yeralan tüm ülkelere teşekkürlerini iletti. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun imzalarını taşıyan belgeyi, Lübnan'daki yangın söndürme çalışmalarına katılacağı için İsrail'den geçen Cuma sabahı ayrılan Türk ekibinin yerine Tel Aviv Maslahatgüzarı Tolga Uncu aldı. Türkiye'nin yanısıra, yine ekipleri törenden önce ayrılan İtalya, Almanya, Bulgaristan, Mısır, Hollanda, Rusya ve Filistin Yönetimi misyon şefleri de, heyetleri adına teşekkür belgelerini aldılar. Türk heyetinin belgesinde, "İsrail devleti Karmel dağındaki yangının söndürülmesinde sağladığı çok değerli katkı ve istisnai cesaret için Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen özel heyete teşekkürlerini ve en derin takdirlerini sunar" deniliyor. Törene, misyon şefleri veya hala İsrail'de bulunan yangın söndürme ekipleri olarak Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Bulgaristan, İsviçre, Hırvatistan, Mısır, İspanya, Fransa, Filistin Yönetimi, Hollanda, Rusya, Azerbaycan ve Ürdün olmak üzere, 18 ülkenin misyon şefleri ile hala İsrail'de bulunan yardım ekipleri katıldı.