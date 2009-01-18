İsrail’den tek taraflı ateşkes

BM okuluna saldırı



1203 Filistinli öldü

Ateşkesin ilk 7 saatinden sonra karşılıklı ateş



Hamas: bir hafta süre veriyoruz

Obama ateşkes kararından memnun

İsrail, Gazze operasyonunun tüm hedeflerine ulaştığını belirterek tek taraflı ateşkes kararı aldı. İsrail güçleri bölgeden çekilmedikçe ateşkesi tanımayacağını kaydeden Hamas, “direnişin” süreceğini duyurdu.İsrail Başbakanı Ehud Olmert dün, 27 Aralık tarihinden beri Gazze’ye yönelik sürdürülen operasyonda ‘askeri ve siyasi’ tüm amaçlarını gerçekleştirdiklerini ve bu nedenle operasyonu tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını açıkladı.İsrail güvenlik kabinesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Olmert, yerel saatle 2’den itibaren yürürlüğe giren ateşkese karşın İsrail askerlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini ve kendilerine ateş açması durumunda Filistinli militanlara karşılık vereceğini kaydetti.Operasyonlar sonucu Hamas’ın büyük darbe aldığını ve İsrail’in güneyine roket saldırılarını devam ettirme kapasitesinin önemli ölçüde kısıtlandığını vurgulayan Olmert, “Operasyon tüm hedeflerine, hatta daha da ötesine ulaşmıştır” dedi.Basın toplantısına Olmert’le birlikte katılan Savunma Bakanı Ehud Barak da, gerekirse operasyonun yeniden başlatılabileceğini söyledi.Hamas yetkilileri ise kararın, bölgedeki saldırıları ortadan kaldırmadığını ve İsrail güçleri Gazze’den çekilene ve bölgedeki ambargo sona erene kadar direnişlerinin süreceğini açıkladı.ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, İsrail’in kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve tüm tarafların şiddeti sonlandırmasını beklediklerini söylerken BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ateşkes ilanının Gazze’den tamamıyla çekilmesi için ilk adım olması gerektiğini belirtti.Öte yandan dün Gazze’deki operasyonlarının 22’nci gününün akşamında tek taraflı ateşkes ilan eden İsrail, son ana kadar bölgeyi bombalamayı sürdürdü. Ateşkes oylaması öncesinde vurulan 50 hedef arasında bir BM okulu da vardı.İsrail tanklarının vurduğu Beyt Lahiya’daki BM Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) okulunda iki çocuk hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Savaştan kaçan 1600 Filistinlinin sığındığı okulun saldırıya uğramaması için koordinatlarının önceden İsrail’e verilmiş olduğu belirtildi.Uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflardaki okula atılan bombanın görüntüsü, İsrail’in, siviller üzerinde kullanımı yasak olan fosfor bombası kullandığı iddialarını güçlendirdi.İsrailli yetkililerin kendisine 2 gün önce BM binalarının korunacağı sözüne vermesine karşın “bir kez daha” bir BM okulunun vurulduğuna dikkat çeken Ban Ki-Mun, “En sert ifadelerle bu zalim saldırıyı kınıyorum” ifadesini kullandı.İsrail’in Dökme Kurşun Operasyonu’nu başlattığı 27 Aralık’tan ateşkes ilan ettiği dün akşama kadar hayatını kaybeden toplam Filistinli sayısı 1203. Operasyon sırasında Gazze’de yaklaşık 5 bin 300 kişi de yaralanırken, İsrail tarafında ise 10 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti.İsrail güvenlik kabinesinin saat 02.00’den itibaren tek taraflı ateşkes kararının üzerinden 7 saat geçtikten sonra, Gazze sınırının her iki tarafında karşılıklı ateş açıldı.Tek taraflı ateşkesi kabul etmeyen Gazze’deki militan gruplardan sınırın yakınındaki yerleşim birimlerine ilk belirlemelere göre 6 roket fırlatıldı. Roketlerden biri Sderot’a, biri bir kibutz’un yakınlarına isabet etti, diğerleri açık alanlarda patladı.İsrail ordusu da Cebaliye’den geldiği belirtilen roketlerin rampalarını vurdu.Ateşkes kararından sonra Gazze’de İsrail uçakları ve tanklarının bombardımanı durmuştu. Görgü tanıkları Gazze üzerinde sadece pilotsuz uçakların dolaştığını belirtmişlerdi.Sabah saatlerindeki karşılıklı 'sürtüşmenin' ardından Hamas sözcüsü ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Hamas, İsrail'de çekilmeleri için bir hafta süre verdi, ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen askerlerinin Gazze'de kalmayı sürdüreceğini açıkladı. Açıklamada, "Hamas, İsrail'e roket attığı sürece Gazze'den çekilmeyeceğiz" denildi.ABD Başkanı seçilen Barack Obama'nın, İsrail'in Gazze'de tek taraflı ateşkes kararından memnun olduğu bildirildi.Obama'nın sözcüsü Brooke Anderson, yaptığı yazılı açıklamada, Obama'nın İsrailli ve Filistinlilerin barış yönündeki çabalarına yardım etmeye kararlı olduğunu belirtti.Anderson, Obama'nın Gazze'deki durum konusunda Salı günü başkanlığı üstlendikten sonra daha fazla açıklama yapacağını kaydetti.