-İsrail'den takas öncesi yasak kararı TEL AVİV (A.A) - 17.10.2011 - İsrail, yarın gerçekleşmesi beklenen tutuklu takası çerçevesinde, Gazze Şeridi ve Mısır'la geçiş noktaları ile Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevi çevresini kapalı askeri alan ilan etti. İsrail Ordu Sözcülüğü'nden verilen bilgiye göre, tutuklu takası ile ilgili hazırlıklar kapsamında, serbest bırakılması öngörülen 450 erkek tutuklunun topluca bulunduğu Ketziot cezaevi çevresi ile İsrail-Gazze Şeridi arasındaki Erez, Kerem Şalom ve Mısır'la Nitzana geçiş noktalarının çevresi, Güney Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tal Russo tarafından askeri kapalı alan ilan edildi. Kapalı askeri alan ilan edilen bölgelerle ilgili uygulamanın bugünden itibaren başladığı bildirildi. Kapalı askeri alan olan bölgelere, özel izin belgesine sahip bulunanlar ile bölge sakinleri dışında tüm sivillerin girişi yasaklanmış bulunuyor.