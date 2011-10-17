T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den takas öncesi yasak kararı TEL AVİV (A.A)

17 Ekim 2011 20:25

-İsrail'den takas öncesi yasak kararı TEL AVİV (A.A) - 17.10.2011 - İsrail, yarın gerçekleşmesi beklenen tutuklu takası çerçevesinde, Gazze Şeridi ve Mısır'la geçiş noktaları ile Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevi çevresini kapalı askeri alan ilan etti. İsrail Ordu Sözcülüğü'nden verilen bilgiye göre, tutuklu takası ile ilgili hazırlıklar kapsamında, serbest bırakılması öngörülen 450 erkek tutuklunun topluca bulunduğu Ketziot cezaevi çevresi ile İsrail-Gazze Şeridi arasındaki Erez, Kerem Şalom ve Mısır'la Nitzana geçiş noktalarının çevresi, Güney Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tal Russo tarafından askeri kapalı alan ilan edildi. Kapalı askeri alan ilan edilen bölgelerle ilgili uygulamanın bugünden itibaren başladığı bildirildi. Kapalı askeri alan olan bölgelere, özel izin belgesine sahip bulunanlar ile bölge sakinleri dışında tüm sivillerin girişi yasaklanmış bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24