İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı



İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırının Suriye tarafından yapılan ve İsrailli bir çocuğun öldüğü, iki İsraillinin de yaralandığı saldırıya "misilleme" olarak düzenlendiği açıklandı.

"İsrail'in bağımsızlığına zarar verebilecek" hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, Suriye'nin saldırısının İsrail'e karşı yapılmış “bilinçli” bir saldırı olduğu ifade edildi.

Pazar günü 13 yaşındaki İsrailli bir çocuk Golan Tepeleri'nde Suriye'nin düzenlediği bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti, aralarında ölen çocuğun babasının da bulunduğu iki kişi de saldırıda yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun saldırıda hayatını kaybeden çocuğun babasıyla telefonda görüştüğü, saldırıyla ilgili olarak "İsrail'in düşmanlarının sivilleri ve çocukları öldürmekten çekinmediği" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

İsrail Golan Tepelerini 1967 yılında işgal etmişti. Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından bölgede tansiyon iyice tırmandı. İsrail Hava Kuvvetleri geçen mart ayında 4 askerinin Golan Tepeleri’nde yaralanmasının ardından Suriye ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti.