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Dünya

İsrail'den seçim sonuçlarına ilk yorum...

Hükümetler arası zirve için İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye’deki genel seçim sonuçlarıyla ilgili, “Türk

13 Haziran 2011 03:00

T24 - Hükümetler arası zirve için İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye’deki genel seçim sonuçlarıyla ilgili, “Türkiye’de demokratik seçimlerden mutlu olmalıyız. Umarım kötüye giden ilişkilerimiz tekrar eskiye döner" dedi. 

Bazı bakanlarıyla beraber Roma’ya gelen Netanyahu, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’yle ortak bir basın toplantısı düzenledi. 

İki lider, bölgedeki istikrar başta olmak üzere gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Bir gazetecinin, Türkiye’deki genel seçimlerle ilgili sorusunu Başbakan Berlusconi cevaplamazken, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu, “Türkiye’deki demokratik seçimlerden dolayı mutlu olmalıyız. Çünkü bölgemizde buna rastlamak zor" dedi.


'İlişkiler İsrail'in seçimi değil'

Seçimin sonuçları hakkında detaya inmek istemediğini söyleyen Netanyahu, “Çünkü bu Türkiye’yi ilgilendiren bir şey" diye konuştu. 

İsrail-Türkiye ilişkilerin kötüye gittiğinin altını çizen Netanyahu, “Umarım ilişkilerimiz daha iyiye gider. Önceden 7 milyonluk İsrail halkının 400 bini Türkiye’ye tatile gidiyordu. Üzgünüm ki şimdi bu böyle değil. Kötüye giden ilişkiler asla İsrail’in bir seçimi olmadı" ifadesini kullandı.




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