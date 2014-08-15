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Dünya

İsrail'den 'Koruyucu Hat' operasyonu açıklaması

İsrail Başbakanı, Gazze'ye yönelik yaptıkları 'Koruyucu Hat' operasyonuyla ilgili konuştu

15 Ağustos 2014 09:23

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye 'Koruyucu Hat' adı altında başlattığı askeri operasyonun hedefi gerçekleşmeden saldırıların sona ermeyeceğini söylediği bildirildi.

Başbakanlık bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in Gazze sınırına yakın güney kentlerindeki yerleşim birimlerinde, yerel meclis başkanları ile bir araya geldi.

Netanyahu, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hedefleri gerçekleştirmeden Koruyucu Hat operasyonunu sonlandırmayacağız. Operasyonun hedefleri: Terörün altyapısı zarara uğratılarak İsrail vatandaşlarının uzun süre güvenliğinin sağlanması ve sükunetin hakim olmasıdır. Hamas, güney kentlerine roket attıktan sonra ordu, Koruyucu Hat operasyonuna başladı. Bizim politikamız tutarlı ve net: roket atıldığı müddetçe şiddetle karşılık veririz. Bu operasyonlara vatandaşların güvenliğini sağlamak için başladık."

 

'Tüneller tamam'

 

Şehirlere atılan roketlere karşılık İsrail ordusunun geçen hafta Gazze'de 160 hedefi vurduğunu bildiren Netanyahu, "Ordu, İsrail'in güney kentlerine saldırı için hazırlanan tünellerin yıkım işlemini tamamladı" diye konuştu.

İsrail'in genellikle sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı saldırılarda şu ana kadar bin 959 kişi öldü, 10 binden fazla kişi yaralandı.

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