-İSRAİL'DEN İSPANYOL VEKİLLERE İZİN ÇIKMADI MADRİD (A.A) - 25.07.2010 - İsrail'in, İspanya'da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) dört milletvekilinin Gazze'ye ziyaretini engellendiği bildirildi. İspanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'in bu kararlarının tasvip edilmediği belirtildi. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin bakanlık yetkililerine dayanarak verdiği haberde, İspanya hükümetinin, ''yabancı siyasetçilere Gazze'ye giriş hakkı verilmesi için İsrail ile müzakere edilmesini'' istediği kaydedildi. Haberde, Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'un, İsrail, Ürdün ve Filistin'i kapsayan Ortadoğu turuna yarın çıkacağı hatırlatıldı. Ancak Moratinos'un da Gazze'ye gitmeyeceği bildirildi. Bu arada Gazze'ye gitmek isteyen milletvekillerinden Fatima Aburto Gazze'ye giremeyeceklerinin, hiçbir açıklama yapılmadan, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğu aracılığıyla kendilerine iletildiği söyledi. Aburto, ''Öfkeliyiz. Bunu, İsrail'in bölgede olanları gizlemesi olarak algılıyoruz. Biz herhangi bir filo değiliz. Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansının koordinasyonuyla gelmiş İspanyol parlamenterleriz'' diye konuştu. Öte yandan İspanya, İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın Gazze'ye planladıkları ziyaretin de Eylül ayına ertelendiği ileri sürüldü.