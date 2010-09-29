-İSRAİL'DEN İRENE'YE DE AŞIRI GÜÇ TEL AVİV (A.A) - 29.09.2010 - İsrail donanmasının Gazze Şeridi'ne yardım götürmeye çalışan ve İsrail ile diğer ülkelerden Yahudi yolcuları taşıyan Irene adlı tekneyi dün ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan teknedekilerden 5 İsrailli, ifadeleri alındıktan sonra tahliye edildi. Tekne yolcuları, basına yansıyan açıklamalarında, İsrail ordusunun "teknenin herhangi bir olay olmaksızın" ele geçirildiği açıklamasına karşın, teknede kendilerine karşı "aşırı güç kullanıldığını" öne sürdüler. Kaptan ve yolcular dahil 8 kişi ile iki İsrailli gazetecinin bulunduğu İrene adlı tekne, dün saat 11.30 sularında Gazze yolundan geri çevrilerek Aşdod Limanına çekilmişti. Tekne yolcuları arasında bulunan İsrail Hava Kuvvetleri eski pilotlarından, barış eylemcisi Yonathan Şapira, teknenin ele geçirilmesi sırasındaki uygulamaları "hiçbir kelimenin tasvir edemeyeceğini" belirti. Şapira, aktivistlerin hiçbir şiddete başvurmamalarına rağmen, İsrail askerlerinin bazılarının "acımasız muamelesi" ile karşılaştıklarını belirterek, "Üzerimize atlayıp bize vurdular" dedi ve kendisine karşı da elektro şok tabancası kullanıldığını söyledi. Şapira, İsrail ordu sözcülüğünün basın açıklaması ile teknede gerçekten yaşananlar arasında büyük bir uçurum bulunduğunu da ifade etti. Eski pilot, kendisi ve arkadaşlarının üstlendikleri misyondan dolayı çok gurur duyduklarını, Gazze'ye uygulanan kuşatmanın bir suç olduğunu, ahlaki değerlere ve Yahudiliğe de uymadığını, bunu dile getirmenin kendileri için ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Teknedekilerden İsrail Kanal 10 televizyonunun muhabiri Eli Uşarov da Şapira'nın anlattıklarını doğrularken, Haaretz gazetesine açıklamasında, teknenin ele geçirilmesi sırasında "gereksiz bir barbarlık" uygulandığını ifade etti. Uşarov, askerlerin Şapira'ya karşı elektroşok tabancası kullandıklarını, onun da bir çığlık atarak askeri bota sürüklendiğini anlattı. Uşarov, Şapira ile teknede bulunan kardeşi Itamar'ın her ikisinin birden ellerinin kelepçelendiğini kaydetti. Teknedeki yolcular arasında yer alan, Nazi soykırımından kurtulan Reuben Moskovitz (82), İsrailli askerlerin yaptıkları muameleye inanamadığını belirterek "insanlara rastgele vuruyorlar" dedi. Sözlerini "bir soykırım kurbanı olarak, İsrail'in tüm bir halkı tel örgüler arkasına hapsetmesi gerçeğini kabullenemem" diye sürdüren Moskovitz, "Bu durumun, ahlaki değerlerle bağdaştırılamayacağını" vurguladı. "Soykırım sırasında bana yapılanlar hala geceleri beni uykumdan uyandırıyor, umarım aynı şeyi şimdi biz de komşularımıza yapmıyoruzdur" diye konuşan Moskovitz, "Soykırımda çektiklerimi, kuşatma altındaki Filistinli çocukların çektiklerine benzetiyorum" diye ekledi. Teknedeki yolculardan yabancı ülke pasaportu taşıyan 5 Yahudi ise İsrail dışişleri ve içişleri bakanlıklarına yönlendirildi. Bu aktivistlerin ülkelerine gönderilecekleri bildirildi.