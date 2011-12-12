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Dünya

İsrail'den İran'a tehdit: Ya bomba, ya da hayatta kal

İsrail Stratejik İşler Bakanı Moşe Ya'alon, İran rejiminin nükleer programına devam etmesi halinde...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - İsrail Stratejik İşler Bakanı Moşe Ya'alon, İran rejiminin nükleer programına devam etmesi halinde "bomba ya da hayatta kalmak arasında seçim yapmakla karşı karşıya bırakılması gerektiğini düşündüklerini" kaydetti.

Kudüs'te, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nükleer programını durdurmak için, İran'ın bomba ya da hayatta kalmak arasında seçim yapmakla karşı karşıya bırakılması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Ya'alon, İran'a baskı yapması gerekenin İsrail değil, uluslararası toplum olduğunu da belirtti.

Ekonomik baskılara atıfta bulunan eski Genelkurmay Başkanı Ya'alon, "ABD'nin yönetiminde uluslararası toplumun, nükleer programından vazgeçmesi için İran rejimini karşı karşıya olduğu ikileme ikna etmesini tercih ederiz" dedi. 

"Politikamız açık, bir şekilde İran'ın nükleer programı durdurulmalı" diyen Ya'alon, "nükleer silaha sahip olabilmesi için İran'a 12-24 ay gerektiğini" ifade etti. 



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