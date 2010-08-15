T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den 'iftar yemeği krizine' açıklama geldi

İsrailli bir yetkili Başbakan Erdoğan'ın ilişkilerde kızışma yarattığını iddia ederek "Türk kılıç dansına sürüklenmeyeceğiz" dedi.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrailli Tediot Ahronot gazetesine göre İsrailli bir yetkili Başbakan Tayyip Erdoğan'nın, İsrail ile ilişkilerde yine gerginlik yarattığını iddia ederek "Türk kılıç dansına sürüklenmeyeceğiz" dedi.


Gazetenin internet sitesi de, birçok büyükelçinin bulunduğu iftara Büyükelçi Levy’nin davet edilmediğine dikkat çekerken İsrail Dışişleri Bakanlığı bir kaynağının "Erdoğan yine (İsrail ile ilişkilerde) bir kızışma yaratıyor. Biz ise, sorumlulukla hareket ederek Türk kılıç dansına sürüklenmeyeceğiz" tepkisini aktardı.


AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in, Levy’i davet etmeme kararının, "İsrail politikalarına sembolik bir eylem" olduğunu söylediği belirtildiği haberde ABD Dışişleri Bakanlığında geçen hafta yapılan "Türkiye toplantısı"na da değinildi. 


Söz konusu toplantının "Ankara ile Kudüs arasında Gazze filosu baskını konusundaki kriz sürerken ve Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yeni yaptırımlara karşı oy kullanmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekilerek "Toplantı, ABD’nin Türkiye politikasını yeniden değerlendirmeye yönelikti. Bakanlık yetkilileri, toplantının aynı konudaki bir dizi önemli toplantıların ilki olduğunu vurguladılar" denildi.


Ayrıca Milliyet'in aktardığı habere göre de İsrail Radyosu’na konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükelçi Levy’i davet etmeme kararının "sürpriz" olmadığını belirtirken Erdoğan’ın, "özellikle hoşgörü ve anlayış simgelemesi gereken iftar konusunda İsrailli Büyükelçi’ye farklı bir muamele yapmasını" eleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24