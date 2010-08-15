İsrail'den 'iftar yemeği krizine' açıklama geldi

T24- İsrailli Tediot Ahronot gazetesine göre İsrailli bir yetkili Başbakan Tayyip Erdoğan'nın, İsrail ile ilişkilerde yine gerginlik yarattığını iddia ederek "Türk kılıç dansına sürüklenmeyeceğiz" dedi.



Gazetenin internet sitesi de, birçok büyükelçinin bulunduğu iftara Büyükelçi Levy’nin davet edilmediğine dikkat çekerken İsrail Dışişleri Bakanlığı bir kaynağının "Erdoğan yine (İsrail ile ilişkilerde) bir kızışma yaratıyor. Biz ise, sorumlulukla hareket ederek Türk kılıç dansına sürüklenmeyeceğiz" tepkisini aktardı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in, Levy’i davet etmeme kararının, "İsrail politikalarına sembolik bir eylem" olduğunu söylediği belirtildiği haberde ABD Dışişleri Bakanlığında geçen hafta yapılan "Türkiye toplantısı"na da değinildi.



Söz konusu toplantının "Ankara ile Kudüs arasında Gazze filosu baskını konusundaki kriz sürerken ve Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yeni yaptırımlara karşı oy kullanmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekilerek "Toplantı, ABD’nin Türkiye politikasını yeniden değerlendirmeye yönelikti. Bakanlık yetkilileri, toplantının aynı konudaki bir dizi önemli toplantıların ilki olduğunu vurguladılar" denildi.







Ayrıca Milliyet'in aktardığı habere göre de İsrail Radyosu’na konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükelçi Levy’i davet etmeme kararının "sürpriz" olmadığını belirtirken Erdoğan’ın, "özellikle hoşgörü ve anlayış simgelemesi gereken iftar konusunda İsrailli Büyükelçi’ye farklı bir muamele yapmasını" eleştirdi.