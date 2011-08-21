-İsrail'den Googla'a "sokak" izni TEL AVİV (A.A) - 21.08.2011 - İsrail Adalet Bakanlığı, Googla'a ülkede sokak görüntüleri veya sokak kameraları (Street View) adıyla bilinen hizmeti uygulama izin verdi. Sokak kameraları, panoramik kameralarla donanmış araçların, sokak sokak dolaşmasıyla, caddelerin ve kamu alanlarının panoramik resimlerini sunuyor ve bu resimlere Google Map üzerinden ulaşılabiliyor. İsrail Adalet Bakanlığı, Google Street View'ın, resimlenen alanlardaki kişilerin özel hayatlarını etkilediğini, kamuya açık alanlardaki bu panoramik fotoğrafların insanları ve diğer nesneleri rastgele görüntülediğini, kişilerin, araçların ve konutların da belirlenebildiğini belirtirken, ancak yine de Google'ın bu teknolojisinin uzun bir süredir faaliyette bulunduğunu kaydetti. Bakanlığın Hukuk, Enformasyon ve Teknoloji İdaresi de izin öncesi konuyu değerlendirirken, 5 bin kişi arasında yapılan bir kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 70'inin bundan yana oy kullandıklarını bildirdi. Söz konusu İdare, yine de Google Street View'e İsrail'de uygulama iznini, mahremiyet konularını ve hassas alanları da gözönünde bulundurarak, bazı koşullarla verdi. Hukuk, Enformasyon ve Teknoloji İdaresi Başkanı Yoram Hacohen, İsrail halkının özel hayatının mahremiyetine zarar vermeyecek bir şekilde bu uygulamanın sağlanmasını öngördüklerini, Google'un da taleplerini uygun gördüğünü belirtti. Google'un ise bu uygulamanın İsrail'de ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermediği kaydedildi.