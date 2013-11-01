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Dünya

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi : 1 ölü

Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki el-Karara beldesinin doğusuna düzenlediği topçu ateşi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti

01 Kasım 2013 07:19

İsrail ordusunun Gazze'nin güney bölgesine düzenlediği topçu ateşi sonucunda İzzettin Kassam Tugayları mensubu 1 asker hayatını kaybetti.

Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki el-Karara beldesinin doğusuna düzenlediği topçu ateşi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, ölen bir şehidin cenazesinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne gönderildiğini ancak kimliğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

 

İsrail sınırdan içeri girdi

 

Hamas kaynakları ise ölen gencin 22 yaşındaki İzzettin el-Kassam Tugayları mensubu Rabii Bereke olduğunu kaydetti. Bir grup İsrail askeri Han Yunus'un kuzey doğusunda bulunan el-Karara beldesinin doğusundaki sınırı kısmen ihlal etmişti.

Görgü tanıkları, 5 İsrail iş makinesinin 3 tank eşliğinde Karara beldesinin içine doğru 300 metre girdiğini ifade etti.

Tanıklar, İsrail iş makinelerinin, Filistinlilerin sınıra yakın bölgedeki arazilerine ve evlerine açılan yoğun ateş eşliğinde Filistinlilerin arazilerine zarar verdiği bildirdi.

Sınır ihlaliyle eş zamanlı olarak 3 İsrail helikopteri ile bazı keşif uçaklarının da ihlalin yapıldığı bölge üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı.

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