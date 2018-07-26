İsrail'den Gazze'ye saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İsrail, Gazze'de bir gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği topçu saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze sınırında Filistinli bir keskin nişancının bir İsrail askerini yaralamasına karşılık olarak Gazze'de 7 hedefe saldırı düzenlendiğini bildirdi.