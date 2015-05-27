İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı; Refah ve Filistin bombalandı

Rafah Today muhabiri Muhammed Ömer (Mohammed Omar), yerel saatle 03.09 itibariyle Twitter yoluyla an be an Gazze ve Filistin Refah bölgesinin bombalandığını duyurmaya başladı. Bombardıman resmi ağızlardan beyan edilmedi. Haber henüz hiçbir yayın organınca görülmedi.
Ömer’in tweetlerinde yoğun bir hava saldırısı olduğunu iddia ediyor.
Habere ilişkin henüz bir doğrulama yapılamadı, detaylı bilgiye ulaşıncaya kadar önemli Tweetler sırasıyla şu şekilde:
Gazze şeridi üzerinde hava saldırısı, şu an… yerel saatle 03:09
Airstrikes across the Gaza Strip now 3:09 am local time!
— Mohammed Omer (@Mogaza) 27 Mayıs 2015
03:23 Rafah’ta şiddetli hava saldırısı… Yatağım sarsıldı. Şu an.
3:23 AM MASSIVE AIRSTRIKES NOW ON RAFAH.. SHOCK MY BED
— Mohammed Omer (@Mogaza) 27 Mayıs 2015
Ciğerlerime kadar nefessiz bırakan çok şiddetli hava saldırıları bunlar.
Buradaki hedeflerden birisi Uluslararası Gazze Havaalanı’nın kalıntıları!!!
One of the targets here is the remains of #Gaza International Airport!!! #Airstrikes
Ambulanslar… Sınırda yoğun bombardıman... Korkunç bir gece ve elektrikler kesildi.
Ambulances ... Heavy shooting on borderline.... Scary night and electricity is out.... #dark sky
Hava saldırısının ardından alevler… zarar gören var mı bilinmiyor.
İsrail F16’sı vurmak üzere... Misil düşüyor!
Israeli F16 is about to hit now... Missile landinggggggg
Şiddetli hava saldırıysıyla karışık dualar ve korku… şarjım bitmek üzere…
Call for prayers is mixed with fear and heavy airstrikes.. My battery is dying.... #GazaUnderAttack
Refah, Gazze ve Filistin şu anda bombalanıyor…
Rafah, Gaza , Palestine is being bombed now...
— Mohammed Omer (@Mogaza) 27 Mayıs 2015
Yukarıda çığlık atan kadın ve çocuklar var… 03:36
Uyanık veya uyurken ölmek arasında seçim yapmam gerekseydi ikinciyi seçerdim.
Mısır birlikleri Mısır Refah’ını vururken, İsrail hava birlikleri Filistin Refah’ını vuruyor. Sizce bu nedir söyler misiniz?
Kaydedin… Refah’ın batısında bir hava saldırısı daha.
Savaş evleri yıkabilir, insanları yakabilir ama Gazze halkının ruhunu yıkamaz.
Gazze saldırı altında. Saat 04:23 Uyuyamıyoruz, F16’lar Gazze hava sahasını terketmiyor…
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Saldırının öncesinde Mohammed Omar’ın gün içinde paylaştığı tweetler bir savaş söylentisini ve hazırlıkları işaret ediyor.
İçişleri Bakanlığı Gazze Şeridi boyunca güvenlik koridorunu boşaltıyor. Savaş söylentileri dolaşıyor.
İnsansız hava araçları Gazze üzerinde alçaktan uçuyor. 2014 Gazze savaşına benziyor.