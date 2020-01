İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı; Refah ve Filistin bombalandı

Rafah Today muhabiri Muhammed Ömer (Mohammed Omar), yerel saatle 03.09 itibariyle Twitter yoluyla an be an Gazze ve Filistin Refah bölgesinin bombalandığını duyurmaya başladı. Bombardıman resmi ağızlardan beyan edilmedi. Haber henüz hiçbir yayın organınca görülmedi.

Ömer’in tweetlerinde yoğun bir hava saldırısı olduğunu iddia ediyor.

Habere ilişkin henüz bir doğrulama yapılamadı, detaylı bilgiye ulaşıncaya kadar önemli Tweetler sırasıyla şu şekilde:

Gazze şeridi üzerinde hava saldırısı, şu an… yerel saatle 03:09

Airstrikes across the Gaza Strip now 3:09 am local time! — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

03:23 Rafah’ta şiddetli hava saldırısı… Yatağım sarsıldı. Şu an.

3:23 AM MASSIVE AIRSTRIKES NOW ON RAFAH.. SHOCK MY BED — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Ciğerlerime kadar nefessiz bırakan çok şiddetli hava saldırıları bunlar.

Buradaki hedeflerden birisi Uluslararası Gazze Havaalanı’nın kalıntıları!!!

One of the targets here is the remains of #Gaza International Airport!!! #Airstrikes

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Ambulanslar… Sınırda yoğun bombardıman... Korkunç bir gece ve elektrikler kesildi.

Ambulances ... Heavy shooting on borderline.... Scary night and electricity is out.... #dark sky

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Hava saldırısının ardından alevler… zarar gören var mı bilinmiyor.

Falmes of airstrikes...no one knows if anyone is injured...#GazaUnderAttack — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

İsrail F16’sı vurmak üzere... Misil düşüyor!

Israeli F16 is about to hit now... Missile landinggggggg

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Şiddetli hava saldırıysıyla karışık dualar ve korku… şarjım bitmek üzere…

Call for prayers is mixed with fear and heavy airstrikes.. My battery is dying.... #GazaUnderAttack

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Refah, Gazze ve Filistin şu anda bombalanıyor…

Rafah, Gaza , Palestine is being bombed now... — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Yukarıda çığlık atan kadın ve çocuklar var… 03:36

Screaming children and women upstairs... 3:36 #GazaUnderAttack airstrikee — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Uyanık veya uyurken ölmek arasında seçim yapmam gerekseydi ikinciyi seçerdim.

If one has to choose to die awake or asleep? I would go for the second... #GazaUnderAttack — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Mısır birlikleri Mısır Refah’ını vururken, İsrail hava birlikleri Filistin Refah’ını vuruyor. Sizce bu nedir söyler misiniz?

OK so Egyptian troops are bombing Egyptian Rafah and Israelis airstrikes on Palestinian Rafah. Share w me what you call this? — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Kaydedin… Refah’ın batısında bir hava saldırısı daha.

Book... Another airstrikes!!! #Rafah west of Rafah in fact — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Savaş evleri yıkabilir, insanları yakabilir ama Gazze halkının ruhunu yıkamaz.

The thing wars burn bodies of ppl and destroy homes, but never destroy spirits of people in #Gaza — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Gazze saldırı altında. Saat 04:23 Uyuyamıyoruz, F16’lar Gazze hava sahasını terketmiyor…

#GazaUnderAttack 4:23am and unable to sleep the F16s are not leaving Gaza skies... — Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

*

Saldırının öncesinde Mohammed Omar’ın gün içinde paylaştığı tweetler bir savaş söylentisini ve hazırlıkları işaret ediyor.

İçişleri Bakanlığı Gazze Şeridi boyunca güvenlik koridorunu boşaltıyor. Savaş söylentileri dolaşıyor.

Interior Ministry in Gaza evacuates security compounds across the #Gaza Strip. Roumers of war are spreading... — Mohammed Omer  (@Mogaza) 26 Mayıs 2015

İnsansız hava araçları Gazze üzerinde alçaktan uçuyor. 2014 Gazze savaşına benziyor.