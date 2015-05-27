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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı; Refah ve Filistin bombalandı

Bombardıman resmi ağızlardan beyan edilmedi

27 Mayıs 2015 10:32

Eren Topçu

Rafah Today muhabiri Muhammed Ömer (Mohammed Omar), yerel saatle 03.09 itibariyle Twitter yoluyla an be an Gazze ve Filistin Refah bölgesinin bombalandığını duyurmaya başladı. Bombardıman resmi ağızlardan beyan edilmedi. Haber henüz hiçbir yayın organınca görülmedi.

Ömer’in tweetlerinde yoğun bir hava saldırısı olduğunu iddia ediyor.

Habere ilişkin henüz bir doğrulama yapılamadı, detaylı bilgiye ulaşıncaya kadar önemli Tweetler sırasıyla şu şekilde:

Gazze şeridi üzerinde hava saldırısı, şu an… yerel saatle 03:09

Airstrikes across the Gaza Strip now 3:09 am local time!

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

03:23 Rafah’ta şiddetli hava saldırısı… Yatağım sarsıldı. Şu an.

3:23 AM MASSIVE AIRSTRIKES NOW ON RAFAH.. SHOCK MY BED

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

Ciğerlerime kadar nefessiz bırakan çok şiddetli hava saldırıları bunlar.

Buradaki hedeflerden birisi Uluslararası Gazze Havaalanı’nın kalıntıları!!!

One of the targets here is the remains of #Gaza International Airport!!! #Airstrikes

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

Ambulanslar… Sınırda yoğun bombardıman... Korkunç bir gece ve elektrikler kesildi.

Ambulances ... Heavy shooting on borderline.... Scary night and electricity is out.... #dark sky

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

Hava saldırısının ardından alevler… zarar gören var mı bilinmiyor.

Falmes of airstrikes...no one knows if anyone is injured...#GazaUnderAttack

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

İsrail F16’sı vurmak üzere... Misil düşüyor!

Israeli F16 is about to hit now... Missile landinggggggg

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

Şiddetli hava saldırıysıyla karışık dualar ve korku… şarjım bitmek üzere…

Call for prayers is mixed with fear and heavy airstrikes.. My battery is dying.... #GazaUnderAttack

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

Refah, Gazze ve Filistin şu anda bombalanıyor…

Rafah, Gaza , Palestine is being bombed now...

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

Yukarıda çığlık atan kadın ve çocuklar var… 03:36

Screaming children and women upstairs... 3:36 #GazaUnderAttack airstrikee

— Mohammed Omer  (@Mogaza) 27 Mayıs 2015

 

Uyanık veya uyurken ölmek arasında seçim yapmam gerekseydi ikinciyi seçerdim.

 

Mısır birlikleri Mısır Refah’ını vururken, İsrail hava birlikleri Filistin Refah’ını vuruyor. Sizce bu nedir söyler misiniz?

 

Kaydedin… Refah’ın batısında bir hava saldırısı daha.

 

Savaş evleri yıkabilir, insanları yakabilir ama Gazze halkının ruhunu yıkamaz.

 

Gazze saldırı altında. Saat 04:23 Uyuyamıyoruz, F16’lar Gazze hava sahasını terketmiyor…

 

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Saldırının öncesinde Mohammed Omar’ın gün içinde paylaştığı tweetler bir savaş söylentisini ve hazırlıkları işaret ediyor.

 

İçişleri Bakanlığı Gazze Şeridi boyunca güvenlik koridorunu boşaltıyor. Savaş söylentileri dolaşıyor.

İnsansız hava araçları Gazze üzerinde alçaktan uçuyor. 2014 Gazze savaşına benziyor.

ETİKETLER

israilgazzehava saldırısıbombalandıtweetmuhabirmuhammed ömer
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