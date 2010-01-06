İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü

T24 - Filistin'e Yardım Konvoyu'nun Mısır'dan Gazze'ye sokulmaması üzerine yaşanan gerginliğin ardından, İsrail Hava Kuvvetleri de Gazze'ye saldırıda bulundu. Saldırıda 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de bulunan silahlı gruplardan Halk Direniş Örgütleri'nden yapılan açıklamada, saldırıda ölen kişinin yerel güçlerin komutanı Cihad Smairi olduğu ifade edilerek, İsrail'in Halk Direnişi mensuplarını özellikle hedef aldığını savundu.



İsrail ordu sözcüsü ise ülkenin güneyine roket saldırısı düzenlemeye hazırlanan silahlı bir gruba karşı saldırı düzenlendiğini ileri sürerek, "saldırıda bir militanın öldüğünü" söyledi.



Akşam saatlerinde yapılan saldırı, iki ülke arasındaki bu yılın ilk silahlı çatışması oldu. İsrail, son olarak Aralık sonlarında Gazze ve Batı Şeria'da iki ayrı saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 6 kişi ölmüştü.