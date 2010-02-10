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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

10 Şubat 2010 18:39

 T24- İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Yaser Arafat Havaalanı'nı bombaladığı bildirildi.
    

Filistin haber ajansı WAFA'nın internet sitesinde verilen habere göre, bölgedeki Filistinli yetkililer, İsrail'in F-16 tipi bir savaş uçağının bu sabah havaalanını bombaladığını, havaalanındaki birçok binayı yerle bir ettiğini söyledi.

Havaalanında önemli hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, çevredeki insanlardan yaralanan olmadığını kaydetti. İsrail'in bir hafta önce de aynı havaalanını bombaladığı bildirildi.

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