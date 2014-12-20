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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Hamas militanları tarafından dün düzenlenen roketli saldırıya Gazze Şeridi'ne hava operasyonuyla karşılık verdi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait bir eğitim merkezi vuruldu.

20 Aralık 2014 11:57


İsrail Ordusu, operasyonda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti yakınlarında, radikal İslamcı Hamas'a ait bir mevzinin hedef alındığını açıkladı.

Filistinli yetkililer, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait bir eğitim merkezinin vurulduğunu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Görgü tanıkları, eğitim merkezine dört roketin isabet ettiğini, şiddetli patlamaların duyulduğunu söyledi.

İsrail, 26 Ağustos'ta sona eren 50 günlük savaştan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nde temmuz ve ağustos ayları boyunca devam eden savaşta 2 bin 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce ev ve altyapı tahrip olmuştu. İsrail tarafında ise 7'si sivil 73 kişi can vermişti.

Cebeliye'de altı yaralı

Öte yandan İsrail'in güvenlik gerekçesiyle inşa ettiği duvarı protesto amacıyla Cebeliye mülteci kampı yakınlarında dün Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti. Askerlerin kendilerine taş atan göstericileri dağıtmak üzere açtığı ateşte altı Filistinli yaralandı. Filistinliler Cuma günleri duvarı protesto ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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