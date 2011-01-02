-İSRAİL'DEN GAZZE'YE FÜZE SALDIRISI TEL AVİV (A.A) - 02.01.2011 - İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde iki ayrı bölgeye düzenlediği füze saldırılarında iki Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklar, ilk füze saldırısında, kuzeydeki Cebaliye'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın eğitim alanının vurulduğunu belirtti. Kaynaklar, burada bir Filistinlinin yaralandığını, vurulan alan ile çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldiğini bildirdi. Diğer füzenin Nuseyrat mülteci kampının açık alanlarına isabet ettiği ve Filistinli bir sivilin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordu sözcüsü, dün geceki füze saldırılarının, Şaar Hanegev Bölge Konseyi'ndeki yerleşkelere yönelik roket saldırısına karşılık olarak düzenlendiğini söyledi. Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "bir terör faaliyet alanı" ile bölgenin orta kesimlerindeki bir silah yapım atölyesinin hedef alındığını belirtti. -ASKERİ KONTROL NOKTASINDA BİR FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden Nablus'un doğusunda, El Hamra (Bekaot) askeri kontrol noktasında bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Filistin basınına göre, Ahmed Mahmud Müslümani adlı 21 yaşındaki Filistinli, kontrol noktasındaki askerlerin üzerine ateş açması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir görgü tanığı, Filistinli gencin ellerini kaldırdığını gördüğünü, yaklaşık 3 metre ilerisindeki biri kadın 3 askerin gencin üzerine ateş açtıklarını anlattı. Bir başka görgü tanığı da Filistinlinin elinde bir içecek ile askeri kontrol noktasına yaklaştığı sırada kadın askerin bağırmaya başladığını, diğer iki askerin dönüp ateş açtıklarını söyledi. Bu arada İsrail ordu sözcüsü, Filistinlinin, askeri kontrol noktasına girişin yasak olduğu taraftan yaklaştığını, elinde cam bir şişe bulunduğunu, bu nedenle askerlerin kendisini vurduğunu belirtti. Kadın askerin Filistinliye dur ihtarında bulunduğunu savunan ordu sözcüsü, askerlerin kurallara uyarak ateş açtıklarını ifade etti. Filistinli gencin, İsrail askerini bıçaklamaya çalıştığı iddiası da bulunuyor. İsrail ordusunun olayı soruşturduğu belirtildi.