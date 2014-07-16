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Dünya

İsrail'den Gazzelilere 'Evlerinizi terk edin' uyarısı

İsrail ve Hamas arasında dokuzuncu gününe giren saldırılarda, İsrail'den Gazzelilere yeni uyarı geldi

16 Temmuz 2014 11:45

Hava saldırılarına devam eden İsrail, Gazze'nin doğu ve kuzeyinde yaşayan sivillerin evlerini terketmelerini istedi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 100 binden fazla Gazzeliye telefonla Çarşamba sabahı 8:00'a (TSİ 7:00) kadar evlerini terketmeleri mesajını gönderdi.

Salı sabahı Mısır'ın ateşkes önerisini kabul eden İsrail, Hamas'tan gelen farklı açıklamaların ardından gün içinde Gazze'deki saldırılarına yeniden başlamıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın diplomatik bir çözümü reddetmesi sonrası askeri operasyonlarını yoğunlaştırmaktan başka bir seçenekleri olmadığını söylemişti.

Açıklamanın ardından üst düzey Hamas yetkililerinden Mahmud az-Zahar ve eski Hamas İçişleri Bakanı Fethi Hamad'ın evleri İsrail tarafından vuruldu. Zahar saldırı sırasında evde değildi.

Gazze'den atılan roketler sonucu İsrail'de de ilk can kaybı yaşandı. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Erez geçiş noktasındaki askerlere yiyecek götüren bir İsraillinin, Gazze'den düzenlenen roket saldırısında öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre, 204 Filistinli hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ölenlerin dörtte üçünden fazlasının sivil olduğunu açıkladı.

Hamas'tan farklı açıklamalar

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri Mısır'ın önerisinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Hamas, ateşkes önerisinde Gazze'deki ablukanın kaldırılmasına yönelik bir madde olmasını istiyor.

Ancak daha sonra BBC'ye konuşan Hamaslı bir yetkili, "siyasi çözümü değerlendirebileceklerini" belirtti.

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