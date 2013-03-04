İsrail'den Filistinlilere 'ayrımcı' otobüs

Batı Şeria'dan İsrail'e günübirlik çalışmaya giden Filistinli işçilerin, İsraillilerle aynı otobüse binmeleri yasaklandı. Amaç, İsrailli yerleşimcileri olası bir terör saldırısından korumak.

İsrail'in Filistinlileri hedef alan yeni uygulaması, beyaz ırkın yönetimindeki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948-1994 yılları arasındaki ırkçı sistemini hatırlattı. Batı Şeria'dan günübirlik çalışmak için İsrail'e gidecek Filistinliler bugünden itibaren, İsraillilerle aynı otobüste yolculuk yapamayacak.

İsrailli yerleşimciler, aynı otobüslerle yolculuk yaptıkları Filistinlilerin kendileri için risk oluşturduğunu iddia ederek otobüs işletmesi Akifim'e başvurdu. İsrail vatandaşlarının başvurusunu dikkate alan Akifim otobüs şirketi, Filistinliler için farklı bir güzergah ve otobüs tahsis etti. Trans-Samaria güzargahında artık Filistinli ve İsrailli yolcular ayrı ayrı otobüslerle yolculuk yapacak.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı da, "ırkçı" otobüs seferlerini savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Amaç İsrail'e giriş yapan Filistinlilere verilen hizmeti geliştirmek" denildi.

'Resmi bir yasak yok'

Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Avner Ovadia, Filistinli işçilerin belediye otobüsleriyle seyahat etmesini önleyecek resmi bir yasağın ise, bulunmadığını söyledi. Ovadia, "Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu otobüs güzargahlarında bazı yolcuların seyahat etmesini engelleyecek bir düzenlemeye gitmedi" dedi.

Trans-Samaria güzergahında hizmet veren Afikim otobüs şirketi şoförleri, İsraillilerle birlikte aynı otobüse binen Filistinli işçilerin başka otobüslere yönlendirildiğini belirtti.

'Amaç ayrımcılığı kurumsallaştırmak'

İnsan hakları örgütleri ise, İsrail'in bu yeni uygulamasına tepkili. İnsan hakları savunucusu Ofra Yaşua-Lyth, "Yahudi ve Yahudi olmayanlarla ilgili ayrımcı hizmetleri kurumsallaştırmayı hedefiyorlar. Birçok kişi artık bu uygulamaları bir ayrımcılık olarak görmüyor. Uzun zamandır ayrı yollar, ayrı kafeler ve ayrı otobüs uygulamalarıyla bu durum insanların gözünde meşrulaştırıldı" dedi.

29 bin işçi mağdur

Filistinli işçiler, İsrailli yerleşimcilerin kullandığı otobüslere binmemeleri için baskı gördüklerini açıkladı. Filistinliler, bazen kilometrelerce yürümek zorunda bırakıldıklarını ya da taksiyle evlerine dönmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Resmi rakamlara göre her gün 29 bin Filistinli işçi, günübirlik çalışmak için İsrail tarafına geçiyor.

Apartheıd nedir?

Apartheid (Afrika dilinde "ayrılık" anlamına gelmektedir), Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948 - 1994 yılları arasında, Ulusal Parti hükümeti tarafından uygulanan ırkçı sistem.

Uzun yıllar boyunca beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika'da siyahilere uygulanan ayrımcılık, 1948 genel seçimlerinden sonra resmileşti. 1958 yılından itibaren yasalarla da desteklenen Apartheid sistemi, insanları derilerinin renklerine göre sınıflandırdı. Beyaz azınlık dışında kalanlar, vatandaşlık hizmetlerinden daha az yararlandırıldı. Devletin sağladığı sağlık, eğitim gibi hizmetlerden siyahilerin yararlanması engellendi.

Güney Afrika'da "apartheid"a karşı Anti-Apartheid Hareketi oluştu. Nelson Mandela iktidarıyla ırkçı-ayrımcı uygulamalar son buldu.