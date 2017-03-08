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Dünya

İsrail'den 'boykot destekçilerine' vize yasağı

Yasa, İsrail İçişleri Bakanlığı'na "boykotu destekleyen kişilerin ülkeye girişini yasaklama" yetkisi tanıyor

08 Mart 2017 00:28

İşgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerini veya İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara vize verilmemesi yönündeki kanun teklifi İsrail meclisi Knesset'te kabul edildi.

Knessette'e yapılan üçüncü oturumda 28'e karşı 46 oyla kabul edilerek yasalaşan kanun, İçişleri Bakanlığı'na "boykotu destekleyen kişilerin ülkeye girişini yasaklama" yetkisi tanıyor.

İsrail önceki yıllarda da, bu yönde bir kanuni düzenleme olmamasına rağmen boykotu destekleyen bazı aktivistlerin ülkeye girişine izin vermemişti.

Uluslararası bir hareket olarak 2005 yılında kurulan "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi", Filistin toprağındaki İsrail işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması için çalışmalar yürütüyor.

İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi alanda boykot edilmesini savunan BDS hareketi, bu şekilde Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasını hedefleniyor.

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