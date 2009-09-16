İsrail'den BM'ye karşı diplomatik atak

İsrail, Gazze Şeridi'ne 8 ay önce düzenlediği operasyonla ilgili Goldstein Komisyonu'nun hazırladığı raporun BM Güvenlik Konseyine ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülerek operasyona müdahil olan İsrailli yetkililere karşı muhtemel suçlamaları önlemek amacıyla harekete geçiyor.



Güney Afrikalı savaş suçları yargıcı Richard Goldstone başkanlığında oluşturulan BM Soruşturma Komisyonu, 27 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Gazze'de yürütülen operasyonla ilgili raporunu dün açıklamış ve İsrail ile bölgedeki silahlı grupların savaş suçları işlediklerini yazmıştı.



Raporu hem İsrail, hem de Gazze'de fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas eleştirmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı danışmanı Ehud Keinan başkanlığında dün gece Dış İşleri ve Adalet bakanlıkları ile ilgili askeri yetkililerin katıldığı bir toplantı yapıldı ve ilk değerlendirmeler Başbakan Binyamin Netanyahu ile Dış İşleri Bakanı Avigdor Lieberman'a iletildi.



İsrailli askeri yetkililer tutuklanabilir



BM İnsan Hakları Konseyi'nin bu ayın sonunda Cenevre'de özel bir oturumla toplanarak raporu görüşmesi bekleniyor. İsrail Dış İşleri kaynakları, Arap ülkelerinin raporun BM Güvenlik Konseyi'ne taşınmasına ilişkin bir karar tasarısını hazırlayacakları tahmininde bulunuyor.

Raporun Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitme ihtimali de değerlendiriliyor. Böyle bir durumda mahkemenin, 'Dökme Kurşun' adı verilen Gazze operasyonuna müdahil olan İsrailli yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri yayınlamasından endişe ediliyor.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, diplomatik çabalar doğrultusunda Netanyahu, Lieberman, Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın birçok ülkedeki meslektaşlarına telefon ederek, "raporunun tek yanlı olduğu, terörizme prim verdiği ve bir ülkenin teröre karşı savaşımında kendini koruma çabalarının önüne set çekeceği" savını işleyeceklerini yazdı.



574 sayfalık sert eleştiri



Habere göre İsrailli bir kaynak, 'özellikle ABD ve dünya çapındaki dostlarını harekete geçirip, İsrail'in izole edilmesini önlemeyi amaçladıklarını' belirtti.



New York'taki BM merkezinde bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan 574 sayfalık rapor, İsrail'e sert eleştiriler yöneltiyor.



İsrail Dışişleri de bugün bir açıklama yaparak, İsrail'e yönelik savaş suçu değerlendirmelerini, komisyondaki görevlilerin araştırmalarını yapmadan önce kararlaştırdığını öne sürdü.



İsrail'in BM'deki temsilcisi Gabriela Şalev ise, İsrail ordusu radyosuna yaptığı açıklamada, BM raporunun Orta Doğu barış çabalarını baltalayacağı görüşünü savundu.