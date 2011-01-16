-İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA İNŞAAT PLANI TEL AVİV (A.A) - 16.01.2011 - İsrail'in, Batı Şeria'da Doğu Kudüs'ün Gilo Yahudi mahallesinde planladığı 1,400 konutluk yeni projenin, gelecek hafta Kudüs Belediyesi'nin Planlama ve İnşaat Komisyonu'nca görüşülerek onaylanması bekleniyor. İsrail, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden Beytüllahim'in yanıbaşındaki yeni konut projesiyle dünya çapında yeni tepkilere hedef olabilecek. Konut projesinin onaylanması halinde, Bölge Komisyonu'na sunulacağını belirten Ordu radyosuna konuyla ilgili bir açıklama yapan, Şimdi Barış (Şalom Ahşav) Genel Sekreteri Yariv Oppenheimer projenin, Yeşil Hattın ötesindeki en büyük projelerden biri olduğunu, hatta İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerde de büyük gerilime neden olan Doğu Kudüs'ün Ramat Şlomo ve Har Homa'daki (Cebel Mukabir) projelerden de büyük olduğunu belirtti. ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'in İsrail ve Filistin'i ziyareti sırasında Kudüs'ün Yahudi mahallelerinden Ramat Şlomo'da yapılması öngörülen projenin yine komisyonca onaylanması, ABD tarafında büyük tepki ve kınamalara yol açmış ve Planlama Komisyonu, iki ülke ilişkilerinde yaşanan krizin ardından, bunun sadece bir aşama olduğunu belirtip, komisyonun karar alma ilkelerinde de değişikliklere gitmişti. Oppenheimer, bu projenin halihazırda İsrail'e yönelen uluslararası tepkiyi daha da artıracağı yolundaki endişesini dile getirdi. -BARIŞ SÜRECİNİN TABUTUNA YENİ ÇİVİ- Öte yandan, Kudüs Belediye Meclisi'nin Meretz partili üyelerinden Meir Margalit de söz konusu konut projesini Yeşil Hattın ötesindeki diğer inşaat planlarından "daha ciddi ve tehlikeli" diye niteledi. Margalit, "Bu, barış sürecinin tabutuna çakılan bir diğer çivi" dedi. Ordu radyosu ise inşaata başlanmasının henüz zaman alacağını belirtmekle birlikte, yerel komisyonda projenin müzakere edilmesinin, bu amaca yönelik bir adım olarak değerlendirildiğini de kaydetti. Özel bir firma tarafından yapılacağı bildirilen konut projesinin tamamlanmasının 4 yıla yakın bir süre alabileceği de kaydediliyor.