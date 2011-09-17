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Dünya

İsrail'den Abbas'a yanıt TEL AVİV (A.A)

17 Eylül 2011 00:39

-İsrail'den Abbas'a yanıt TEL AVİV (A.A) - 16.09.2011 - İsrail Başbakanlığı, "tek taraflı olarak BM'ye gitmekle barış sağlanmaz" dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önümüzdeki hafta BM Genel Kurul çalışmaları sırasında, Filistin devletinin 194. üye olarak tanınma konusunda, BM Güvenlik Konseyine gideceklerini belirten konuşmasının ardından bir açıklama yayımlayan İsrail Başbakanlığı, "Barış, tek yanlı olarak BM'ye gitmekle veya terör grubu Hamas'a katılmakla sağlanmaz" ifadelerini kullandı. Barışın "sadece İsrail'le doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini" belirten İsrail Başbakanlığı ayrıca, İsrail'le doğrudan barış müzakerelerinden kaçınan tarafın Filistin Yönetimi ve liderliği olduğunu öne sürdü, Filistin Yönetimi'nin BM yolundan vazgeçmesi halinde İsrail'de doğrudan görüşmeler için bir partner bulacağını ifade etti. Bu arada İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Çarşamba günü New York'ta ABD Başkanı Barack Obama ile bir görüşme yapacağını, görüşmede Filistinlilerin BM başvurusu yanı sıra Türkiye ile İsrail arasındaki krizin ele alınacağını bildirdi. Netanyanu'nun muhtemelen cuma günü de BM Genel Kurulunda konuşması bekleniyor.

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