-İSRAİL'DEKİ YANGIN YAYILIYOR TEL AVİV (A.A) - 02.12.2010 - İsrail'in kuzeyinde, sahil kenti Hayfa'nın hemen yakınındaki Karmel dağlarında başlayan ve hala devam eden yangında en az 40 kişi yanarak ölürken kurtarma ve itfaiye görevlilerinden de çok sayıda kişi yaralandı. Yangının hızla yayıldığı, bölgedeki bir kaç yerleşimin daha boşaltılmaya başlandığı bildirildi. Karanlığın bastırması nedeniyle uçaklar söndürme çalışmalarına ara verdi, yangına sadece itfaiye ekipleri ve kurtarma görevlileri müdahale edebiliyor. ''Ülke tarihinin en ölümcül doğa felaketi'' olarak tanımlanan yangın nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bütün programını iptal edip yangın bölgesine geldi. Netanyahu, yangını bügüne kadar benzerini görmedikleri bir felaket olarak nitelendirdi. Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak'a, İsrail ordusu askerlerinin Karmel bölgesine gönderilmesi talimatını verirken Rusya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden yangının söndürülmesi çalışmaları için yardım istedi. Yunanistan'ın yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla uçak göndereceği bildirildi. Hayfa İtfaiye Sözcüsü ise Kanal 2 televizyonundaki açıklamasında, sabaha kadar komşu ülkelerden bir destek gelmezse yangının kontrol altına alınmasının zor olduğunu söyledi. Sözcü, Rusya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de yangın söndürmede kullanılan büyük uçakların bulunduğunu belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de ''Bir mucize için dua ediyoruz'' dedi. -''FİLİSTİNLİLER'E BİR ŞEY OLMADI''- Bu arada, Filistin Yönetimi'nin Tutuklulardan Sorumlu Bakanı İssa Karake, genellikle Filistinli kadın mahkumların tutulduğunu söylediği Damon cezaevindekilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiklerini, yangında mahkumlardan kimsenin zarar görmediğini kaydetti. Karake, Filistin Ma'an haber ajansına yaptığı açıklamada, devrilen ve içindekilerden 40'ının öldüğü, gardiyan ve diğer personeli taşıyan otobüsün, mahkumların tahliyesine yardımcı olmak amacıyla gönderildiklerini de kaydetti. Karake, Filistinli mahkumların Haşaron cezaevine naklediklerini de bildirdi.