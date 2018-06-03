İsrail'deki 1915 soykırımı tasarısı "Erdoğan'a yarar" gerekçesiyle ertelendi

İsrail meclisinde bu hafta görüşülmesi beklenen, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimde faydası olur" gerekçesiyle ertelendi.



ntv.com.tr'de yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başbakan Netanyahu, Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik yasayla ilgili İsrail meclisinde yapılacak oturumun, Erdoğan'a seçimlerde avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle 24 haziran seçimi sonrasına ertelenmesi yönündeki dışişleri bakanlığı önerisini kabul etti" ifadelerine yer verildi.