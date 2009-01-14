İsrail'de 'Türkiye’yi boykot' çağrıları

İsrail basınına göre, son günlerde internette gönderilen mesajlarda İsraillileri, Gazze operasyonuna itirazları nedeniyle Türkiye’yi ziyaret etmemeye çağrılıyor. Kampanya yürütenlerin gönderdiği mesajta ayrıca Türkiye’de “İsrail karşıtı ırkçılığı"nı kanıtladığı iddia edilen bir fotoğrafa da yer veriliyor.“Artık Türkiye’ye seyahat yok" gibi sloganların kullandığı mesajda yer verilen ve Alanya’daki bir giysi dükkanda çekildiği öne sürülen fotoğraf, dükkanın vitrininde İngilizce yazılmış bir tabela görülüyor. Tabelada ise “Çocukları katleden İsrailliler için satış yok, giriş yasak" yazılı olduğunu gösteriyor.Ancak İsrail basını, söz konusu fotoğrafın, yeni olmadığını, esasen Ağustos 2006’da çekildiğini ve o dönemde yayınlandığını, bunun üzerine İsrail’deki Türk Büyükelçiliğinin, tabelanın asılmasından kısa bir süre sonra yerel makamların talimatıyla kaldırıldığını ve sorumlular hakkında işlemlerin başlatıldığını bildirdiğini anımsattı.İsrail’in medya grubu Yedioth’a ait Ynet’e göre, İsrail’deki Türk Turizm Bürosu temsilcisi Danny Zimet de, söz konusu fotoğrafın üç yıl sonra yeniden ortaya çıkarılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken fotoğraf ilk yayınlandığında kendisinin Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurduğunu, tabelayı aşan dükkanın bir süre kapatıldığını anlattı.Türkiye’nin İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu, iki ülke arasında dostane ilişkiler ve stratejik askeri ortaklığın bulunduğunu vurgulayan Zimet, kampanya ile ikili ilişkilere daha çok zarar verilmek istendiğini söyledi.