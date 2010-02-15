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Dünya

İsrail'de seks skandalı

İsrail'de kendini "tarikat lideri" olarak tanıtan bir adamın, 21 kadını köle gibi kullandığı, tecavüz ettiği ve ensest ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - İsrail'de kendini "tarikat lideri" olarak tanıtan bir adamın, 21 kadını köle gibi kullandığı, tecavüz ettiği ve ensest ilişkiye girdiği ortaya çıktı.


İsrail'in gündeminde, kendisine "tarikat lideri" diyen Goel Ratzon var. Kadınları, doğaüstü güçleri olduğuna inandırıp harem kuran Ratzon, 21 kadını köle gibi kullanmak, tecavüz etmek ve ensest ilişkiye girmek suçlamasıyla yargı karşısında.


60 yaşındaki Goel Ratzon'un, kendini Mesih gibi göstererek kadınları doğaüstü güçleri olduğuna inandırdığı bildirildi. Çok kötü koşullar altında tuttuğu kadınların paralarını elinden alan Ratzon'un, onlarla zorla ilişkiye girdiği ve bu kadınlardan tam 49 çocuğu olduğu ortaya çıktı.


Hatta 60 yaşındaki adamın öz kızlarına tecavüz edip hamile bıraktığı söyleniyor.


Tüm bunlar, Ratzon'un mahkum ettiği üç kadının sosyal yardım yetkililerine şikayette bulunmasıyla son buldu. Bir süredir Ratzon'dan şüphelenen ancak hakkında somut bir delil bulamayan İsrail polisi şikayetler üzerine Ratzon'u tutukladı.


Geçen ay hapse konulan Goel Ratzon'la ilgili delilleri toplayan savcılar, şimdi ona , insanları köle gibi kullanma, tecavüz ve ensest ilişki gibi suçlamalar yöneltti.


Suç dosyası oldukça kabarık olan Goel Ratzon ise tüm bu iddiaları reddediyor. Kadınların kendi istekleriyle onunla birlikte olduğunu savunuyor.

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